Infinite Silence

La Line Up du groupe change, ainsi Mr Thomas Lavolée et Mr Joachim Chaussiez prennent les places de guitaristes (plus on est de fou , plus on rit) en lieu et place de Mr Cédric Dèce.

18 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line