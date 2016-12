Actualités : Au 23 Décembre 2015 : Notre nouvel EP 4 titres "Ce que j'ai envie" vient de sortir! Et un clip va sortir d'ici quelques mois. Line Up : Alexandre Delage : chanteur - guitariste Damien Huaux : chanteur - guitariste Julien Jacquemier : batteur - choeur Thibault Lanchamp : bassiste Biographie : Composition : Le groupe Insert Coins se compose de 4 musiciens dont, un batteur, un bassiste et 2 guitaristes-chanteurs originaires de Haute-Savoie et de l'Ain. Formé depuis fin 1998, les influences vont du rock alternatif au punk rock en passant par le ska et le reggae. Le répertoire musical, d'une trentaine de chansons, propose un grand nombre de compositions originales finement diversifiées ainsi que quelques reprises. Parcours : Depuis 1999, Insert Coins a donné environ 150 concerts enchaînant lieux associatifs, bars et festivals dans toute la région Rhône Alpes et en Suisse voisine : L'Usine à Genève - Tremplin rock de Bassens (2ème place du concours) - Festival rock au Scarabée à Chambéry - - Gena festival à Avully (Suisse)- Concert à la " Cafet' de l'INSA " à Lyon- Tremplin rock de Divonne ( gagnant du concours avec " Stevans " ) - Festival Rock O Marais à Poisy et bien d'autres. Le groupe a partagé la scène avec plusieurs groupes de bonne notoriété tels que les Uncommonmenfrommars, Stevans, Aldebert, Girlschool et Lutin Bleus. Le dernier album a permis au groupe de bénéficier de plusieurs passages radios dont : Virgin Radio avec interview de Jean Pierre Sablier - Emission Rock en Folie diffusé sur une douzaine de radios partenaires dans toute la France comme La Grosse Radio - Perrine FM - La grande Radio etc... Après une pause d'un an environ en 2010 et l'arrivée d'un nouveau bassiste, Insert Coins est repartis depuis quelques années à la conquête des scènes de la région et d'ailleurs ! Discographie : Le groupe compte 4 enregistrements autoproduits. La première fois en 2000, une démo 4 titres a été enregistrée au Rock on Studio (Annecy-74). La deuxième session d'enregistrement se déroula en octobre 2001 après un passage au studio H (Doussard-74). Il permit au groupe de sortir son premier véritable album intitulé " Super Euro ". La troisième aventure a eu lieu en 2007, année pendant laquelle nous avons peaufiné dans notre home studio un CD 11 titres appelé " C'est ma faute ". L'année 2015 marqua une fois encore le retour aux bandes avec un EP (4 titres) enregistré Rec Studio (Genève) !