Actualités : Au 29 Septembre 2017: Le trio infernal s'est récemment restructuré, changeant de nom et de batteur. C'est désormais avec le JACK BON TRIO, et le jeune Rudy ROSSELLI à la batterie, qu'il va continuer de parcourir les scènes de l'hexagone, distillant toujours avec la même énergie la musique du diable ! Au 24 Juin 2017: Le trio vient de reprendre la route des festivals de l'été.

Après une mise en train le 16 juin à l'Auberge de Sanvensa (12), ce sera le 24 juin la 10ème édition du Presqu'Ile Blues d'Ambialet dans le Tarn... puis le 25 un grand concert animant la finale du concours annuel de tonte de moutons de Nandax, dans la Haute Loire. Le 8 juillet Jack BON et son trio se produiront en Italie près de Padoue, pour la 20ème édition du Brudstock Festival. Ce sera la première présence française dans cette manifestation regroupant plus de 10.000 personnes et dédiée aux musiques des années 70. Jack Bon y partagera la scène avec les anciens de Ten Years After et les mythiques Canned Heat. Le groupe fera ensuite une petite pause pour se dédier à la sortie de son nouvel album qui devrait voir le jour pour la rentrée 2017. Mais vous pourrez encore les applaudir le 26 août à la 15ème (et dernière) édition du Festival Blues and Polar de Manosque (04) sous le parrainage de Franz-Olivier Giesbert. Au 05 Mars 2017: Venez découvrir la nouvelle biographie, les nouvelles photos et vidéos du groupe. Au 04 MARS 2017 : Après un magnifique album 100 % acoustique sorti fin 2015, dont on peut dire qu'il est incontestablement un album de rockers qui prennent un pied fou à jouer du blues, le trio est reparti en studio et concocte pour les mois qui viennent un nouvel opus... à suivre !



JACK BON SLIM COMBO se produira le 20 avril 2017 au Centre Culturel Paul B. de MASSY (91).



CD à la vente sur la boutique en ligne STARASSOPROD. Booking et management : Isabelle 06 87 52 37 24 Line Up : Jack Bon : guitare et chant Chris Michel : basse et choeurs Rudy Rosselli : batterie et choeurs Biographie : Ex-leader chanteur-guitariste de GANAFOUL, groupe légendaire lyonnais des années 70, on l'a souvent qualifié de "Rory Gallagher français" ! En 2012 JACK BON reforme un trio, et c'est avec son nouveau band et de puissantes compositions originales rock-boogie-blues qu'il enthousiasme à chaque prestation un public toujours fidèle ! Trois CD sont à leur actif : 2012 TOGETHER AGAIN 2014 WHAT A GOOD LIFE 2015 COLORS OF BLUES Un petit brin d'histoire s'impose pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce virtuose de la guitare, dont les heures de gloire ont démarré en 1976. Originaire de Givors dans la banlieue lyonnaise, sous l'égide de son chanteur-guitariste Jack Bon, GANAFOUL fut un groupe majeur de son époque, assurant au sommet de son art la première partie d'ACDC, hypnotisant le public de son hard-boogie rock dévastateur. Jouant dans la même cour que Trust ou Téléphone, la concurrence est rude et le groupe éclate en 1981, laissant comme traces de son passage cinq albums devenus incontournables chez les amateurs, avec notamment les très célèbres " Full Speed Ahead " et " Saturday Night ". Jack poursuit alors sa carrière en solo, ponctuée de quelques nouvelles expériences en duo ou trio, puis l'aube de 2012 voit une véritable renaissance de ce musicien exceptionnel avec le JACK BON SLIM COMBO devenu JACK BON TRIO en août 2017. Ce monument du hard français se hasarde même à refaire le SATURDAY NIGHT de la grande époque, pour le plus grand bonheur de ses fans... et de ceux qui le découvrent aujourd'hui. Ses longs cheveux bouclés ont disparu, mais la casquette de marin -souvenir de son père- bien plantée sur sa tête, donne à cette icône du blues-rock français une nouvelle aura.