Détails de diffusion du titre : Silly Little Girl Nouveau ! Première diffusion : Today at 11h33 Dernière diffusion : Today at 11h33 Une diffusion depuis thursday 28 september 2017 : Today at 11h33

Le dernier album "Not Ready To Rust" est maintenant disponible après une longue période de 5 ans. Partie d'un Heavy/Métal traditionnel, la musique de JCJess n'aura eu de cesse de se Rockifier au fil des années, et ce nouvel opus s'inscrit directement dans cette continuité en faisant le lien entre le Hard-Rock, le Heavy et quelques racines Trash dans un style qui lui est propre. Riffs imparables et groovy, sens du refrain accrocheur, solos de haute volée, arrangements travaillés, tout est réuni dans cet album pour vous faire passer un bon moment !

49 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line