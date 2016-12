Actualités:



Au 12 Avril 2016:



En préparation d'un 3ème album pour le printemps 2017.

travail avec des photographes pour le visuel du groupe.

Line Up:



Philippe YVORET: Chant / Guitare (auteur compositeur)

Alain BADEAU: Guitare

Nicolas GRONDIN: Basse

Bruno HERVOCHE: Batterie

Biographie:



Le groupe JETSAM a été créé en 2005, à Saint Nazaire 44, par le guitariste Alain BADEAU (ex Little Searchers) et le Batteur Max COTTEREAU qui fut longtemps celui des Kingsnakes et Doc Lebrun.

Après l'arrivée de Philippe YVORET au chant et Nicolas GRONDIN à la basse, le quatuor est créé et passe ainsi des reprises à la composition.



Depuis 2008, JETSAM navigue résolument dans le Rock teinté de Blues.

Influencés par Popa Chubby, Brian Setzer, Talking Heads, Tom Waits, Iggy pop, Bowie...le quatuor dégage une énergie communicative qui prend aux tripes et fait chavirer les coeurs, maîtrisant une subtile alchimie de rage et de douceur.



Ils défendent un rock anglophone offensif, efficace et d'une vitalité restée intacte...



L'Album "Jump with JETSAM" sorti en 2011 concrétise le temps passé sur des scènes diverses et leur permet d'accéder à de plus grosses scènes et de côtoyer des musiciens nationaux et internationaux

(PAT WILDER - PAT COHEN à la nuit du blues VIP Saint Nazaire) - (PHILIPPE MENARD) - (CABADZI).

Après 6 années passées aux studios de répétition du VIP à St Nazaire, ils entament une nouvelle aventure..



"9 Songs ” titre du nouvel Album



Aujourd'hui sort le Nouvel Album des quatre compères en collaboration avec JAMES WOOD avec la participation de Philippe MENARD sur un titre de l'album ?I met the devil”.



Un travail de photographies réalisé par Nicolas RUANN (artiste photographe de st Nazaire) et Mathieu MAROTIN (Photographe au VIP) pour la conception de la pochette.

Une production faite par MUSIKALOUEST www.muzikalouest.com et www.lezaralouest.com .

"9 Songs ” évoque leur univers..