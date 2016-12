Actualités : Au 05 Septembre 2016 :

Leur dernier album 100 % acoustique, COLORS OF BLUES, est incontestablement un album de rockers qui prennent un pied fou à jouer du blues. Il rencontre un franc succès auprès du public toutes tranches d'âges confondues, mais aussi des radios... Nous vous donnons rendez-vous dans la Vienne le 15 octobre 2016 pour un concert exceptionnel à la Maison des Associations de Saint-Savin, à deux pas de la magnifique Abbatiale. Puis le 16 octobre dans la Creuse... ce sera à la P'art queterie... un lieu comme on n'en fait plus ! JACK BON SLIM COMBO vous encourage à venir les y retrouver car pour faire vivre la musique, il faut bouger et se bouger. Les lieux qui accueillent les artistes ont plus que jamais besoin du public pour continuer leur "mission" ! C'est dit !!!! On en profite pour remercier "rêveur et sissi" des fidèles de ce site, qui n'ont pas hésité à faire pas mal de kilomètres pour venir nous applaudir à Douchapt. Chroniqué par ZICAZIC - La chronique est ici mais aussi à l'étranger, par KEYSANDCHORDS (Belgique) : Cliquez-ici et la HORA DEL BLUES (Espagne) : Cliquez-ici

Il figure également avec les honneurs sur le blog de Stevie Dixon :Cliquez-ici et parmi les chroniques de décembre 2015 de BLUES AGAIN "Le blues dans tous ses états : Cliquez-ici

Son nouveau CD est à la vente sur la boutique en ligne STARASSOPROD ( Voir les albums ) Line Up : JACK BON : Guitare et chant CHRIS MICHEL : Basse, choeurs LAURENT FALSO : Batterie, choeurs Biographie : Jack Bon, guitariste-chanteur du légendaire groupe français "GANAFOUL", première partie d'ACDC dans les années 70... après de longues années en solo revient à ses premières amours -le Rock-boogie-blues électrique-, avec son nouveau band créé en 2012 : "JACK BON SLIM COMBO" Epaulé par des habitués de la scène... Chris Michel à la basse et Laurent Falso à la batterie, Jack Bon nous livre des compositions originales et quelques reprises revisitées par une voix et un jeu de guitare reconnaissables entre mille, une expérience acquise tout au long de centaines de concerts en France et en Europe. Avec déjà trois albums à leur actif, ils font UN RETOUR TRES REMARQUE DANS LE PAYSAGE ROCK-BOOGIE-BLUES ELECTRIQUE FRANÇAIS... avec les honneurs de toute la presse spécialisée.