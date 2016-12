Actualité : Au 14 Juillet 2016: Des concerts et une vidéos Line Up : Arthur : Guitare Lead

Pierre : Guitare Rythmique/choeurs

Mathieu : Basse/Claviers/ choeurs

Bastien : Batterie

Yoann : Chant /claviers Biographie : Comme si, par une froide nuit de plein mois d'aout, la fumée de la terre voulait nous prendre à la gorge, à l'apogée d'une déambulation sans but, attiré par les volutes d'une impossible forge, tu erres dans les rues sombres, comme un papillon captivé par la lumière... pourquoi vouloir fuir l'inéluctable ? Tu le sens, oh oui, c'est palpable, il y a comme de l'électricité dans l'air. Alors approche, encore, approche, il te regarde... Viens, prends moi la main, je t'emmène danser, toute la nuit si ça t'excite, on va s'aimer Sous les sunlights des bas-­?fonds, il y a de la chaleur humaine, oh bien sur, on va s'écorcher, vif et brulant, on va s'en donner, de la peine, et puis du plaisir pas vraiment pour les enfants J'te promets d'l'amour, j'te promets d'la haine, j'te promets de la passion, aussi brutale qu'éternelle, comme la flamme qui dévore la raison Alors approche, encore, approche, Il te regarde... Oh mais pardon, je manque à toutes mes obligations, faudrait d'abord que je me présente... Les gens m'appellent Jack, Jack's Sound pour les intimes, fracasseur de rimes et forgeron du son J'suis pas là pour la tendresse, j'suis pas là pour les caresses, ou alors celles qui font mal, allez viens, j't'emmène danser, au son brut sous la chaleur des pavé, notre scène, c'est le monde Les gens m'appellent Jack's Sound !