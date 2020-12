Musicien tourangeau. Enseigne la guitare depuis 1980. Multi-instrumentiste, intervient dans les crèches et les écoles primaires. A édité à compte d'auteur plusieurs ouvrages sur les gammes et les modes, qui ont reçu de très bonnes critiques dans la presse spécialisée nationale (Trad Mag, Guitar Part, Celtics, Guitarist, Keyboards, Guitare). À créé et déposé un brevet d'invention sur la Multi-Flûte (dont chaque trou est accordable individuellement) qui est fabriquée à 37380 Saint-Laurent en Gâtines et qui est commercialisée par " Instruments-musique-celtique " à 37550 Saint-Avertin. Explorateur : possède des claviers et des guitares microtonales qui bousculent les conventions. Deux pages sont consacrées à Jean-Pierre Poulin dans le beau livre " CHÂTEAU-RENAULT ET LE CASTELRENAUDAIS " de Pascal Avenet et Pierre Cléry aux éditions Sutton. A créé (pour le "team building" dans les entreprises, pour les EHPAD et pour les Comité des Fêtes) le concept de " Slow Musique ", une musique avec des instruments tout spécialement adaptés qui font que n'importe qui peut improviser de la musique sans jamais avoir appris.

