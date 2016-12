Actualités: Au 06 Octobre 2016: Plusieurs concerts vous attendent en cette fin de saison 2016, dans des lieux mythiques du Blues de la région Parisienne.Comme le Picthtime, le Nouvô Cosmos et l'Utopia. Nous vous tiendrons informé des dates à venir. Ecoutez nous également en Stream ! Line-Up: Nicolas Hostiou : Basse Fabien Maraget : Batterie Alexandre Schmitt (Mr Alex) : Guitare Eric Marie Luce (Eric Jemm's) : Saxo Jean Pierre Jolivet (JP Harmo) : Harmonica Jérôme Tournay (Jerry T.) : Guitare, Chant, Auteur, Compositeur, Leader Biographie: Bonjour,

Nous sommes Jerry T. & The Black Alligators. Groupe de Blues & Rock N'Roll électrique, basés sur l'expression, l'improvisation, l'écoute et les compositions personnelles. 3 Albums sont déjà disponible The Roots, Down by the Swamp et One Last Before I Go - au format physique et sur internet (Deezer, Spotify, Itunes, Fnac Live etc..), et le quatrième est déjà en pré-production !

Le groupe s'est formé à l'été 2014. Nous nous sommes lancés, en privilégiant le travail sur les compositions du groupe, les compositions sont toutes déposées au répertoire de la SACEM. Fort de l'expérience de chacun des membres, le groupe sait virevolter entre la puissance tribale des riffs percutant du Blues Rock et le sentiment des morceaux plus en douceur. N'ayant pas peur de changer les ambiances, tantôt acoustique à l'ancienne proche des racines du pur blues du Mississippi, tantôt à l'anglaise et l'irlandaise, avec des inspirations façons Clapton ou Gary Moore. Et tantôt brut et proche des feelings RnB et Rock n roll qui ont fait la renommée de ce style si vaste qu'est le blues. The Black Alligators, la section rythmique est composée de Nicolas et Fabien, respectivement Bassiste et Batteur. Nicolas, dotés d'un historique riche, avec une expérience forte dans les notes blues aux coté de Jerry T.. Puis Fabien, dernier membre arrivé dans le groupe, qui apporte sa jeunesse et sa puissance aux compositions du groupe.

La section rythmique est renforcée par notre section de " Guests ", JP Harmo à l'harmonica, Mr Schmitt à la guitare, et Eric Jemm's au Saxophone. La section de guests s'adapte systématiquement à l'endroit et notre temps de jeu. La set liste est écrite en fonction, et évolue au fil du show, démarrant à 2, parfois 3 musiciens, pour finir jusqu'à 6 musiciens sur scène pour assurer le spectacle détonnant. Jerry T., frontman guitariste et chanteur. Bluesman, auteur et compositeur. Soliste, chanteur à la voix basse puissante, les plus grandes références de ce style musical lui ont donné l'exemple à suivre. Muddy Waters, BB King, Buddy Guy, Jimi Hendrix etc... Un voyage initiatique aux états unis, sur la route mythique, la Highway 61, entre Memphis et la New Orleans, entre le Texas, la Louisianne, le Mississippi et le Tenessee, ont achevé de lui apprendre les bases de ce feeling. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un Jam à la New Orleans qu'il a trouvé toute confiance dans sa voix et sa guitare, seul à tenir l'ambiance, expérience sans cesse renouvelée dès qu'une occasion se présente dans les bars à Jam, concerts, festivals et évènements musicaux.

Jerry T. & The Black Alligators vous promettent un bon moment dans une ambiance Blues et Rock n Roll, pleine de personnalité, de partage, et de musique voguant entre compositions et grands classiques du genre.