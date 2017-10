Actualités:

Au 29 septembre 2017:

Unleash the Beasts, un album ambitieux qui voyage au travers des sons, des époques, et des identités du Blues.

Porté par les 6 musiciens du groupe Jerry T. & the Black Alligators, c'est une lettre d'amour envoyé au Blues et à sa culture.

Tant sur les compositions du groupe qui sont autant d'histoires vraies et de recherches d'arrangements originaux, que sur le choix des reprises comme des clins d'oeils aux plus grands qui ont fait vivre ce style musical.

Disponible le 30 Septembre 2017, ne vous privez pas d'embarquer avec eux pour cette aventure. Vous êtes prévenus, les Alligators sont lachés !

Plusieurs concerts vous attendent en cette fin de saison 2017 et ce début 2018, dans des lieux mythiques du Blues de la région Parisienne. Comme le Picthtime, le Nouvô Cosmos et l'Utopia.

Unleash the Beasts, an ambitious journey through the sounds, the times, and identities of the Blues.

A love letter, sent by the 6 musicians that compose Jerry T. & the Black Alligators, to the Blues itself and it's culture.

From their original compositions, true stories and fresh arrangements, to the choice of the classic covers as winks to the very biggest artists that made this musical genre.

Available on 30th September 2017, hop on and take the ride on their aventure. Be Warned, the Alligators are Unleashed !

Au 06 Octobre 2016:

Plusieurs concerts vous attendent en cette fin de saison 2016, dans des lieux mythiques du Blues de la région Parisienne.Comme le Picthtime, le Nouvô Cosmos et l'Utopia.

Nous vous tiendrons informé des dates à venir.

Line-Up:

Nicolas Hostiou : Basse

Fabien Maraget : Batterie

Alexandre Schmitt (Mr Alex) : Guitare

Eric Marie Luce (Eric Jemm's) : Saxo

Jean Pierre Jolivet (JP Harmo) : Harmonica

Jérôme Tournay (Jerry T.) : Guitare, Chant, Auteur, Compositeur, Leader

Biographie:

Nous sommes Jerry T. & The Black Alligators.

Groupe de Blues, Rythm n Blues & Rock N'Roll électrique, basés sur l'expression, l'improvisation, l'écoute et les compositions personnelles.

Notre nouvel album "Unleash the Beasts" est disponible depuis le 30 Septembre dernier.

4 Albums sont disponible au total The Roots, Down by the Swamp et One Last Before I Go - au format physique lors de nos concerts et sur internet (Deezer, Spotify, Itunes, Fnac Live etc..) !

Le groupe s'est formé à l'été 2014. Nous nous sommes lancés, en privilégiant le travail sur les compositions du groupe, les compositions sont toutes déposées au répertoire de la SACEM.

Fort de l'expérience de chacun des membres, le groupe sait virevolter entre la puissance tribale des riffs percutant du Blues Rock et le sentiment des morceaux plus en douceur.

N'ayant pas peur de changer les ambiances, tantôt acoustique à l'ancienne proche des racines du pur blues du Mississippi, tantôt à l'anglaise et l'irlandaise, avec des inspirations façons Clapton ou Gary Moore.

Et tantôt brut et proche des feelings RnB et Rock n roll qui ont fait la renommée de ce style si vaste qu'est le blues.

The Black Alligators, la section rythmique est composée de Nicolas et Fabien, respectivement Bassiste et Batteur.

Nicolas, dotés d'un historique riche, avec une expérience forte dans les notes blues aux coté de Jerry T.. Puis Fabien, dernier membre arrivé dans le groupe, qui apporte sa jeunesse et sa puissance aux compositions du groupe.

La section rythmique est renforcée par notre section de " Guests ", JP Harmo à l'harmonica, Mr Schmitt à la guitare, et Eric Jemm's au Saxophone.

La section de guests s'adapte systématiquement à l'endroit et notre temps de jeu.

La set liste est écrite en fonction, et évolue au fil du show, démarrant à 2, parfois 3 musiciens, pour finir jusqu'à 6 musiciens sur scène pour assurer le spectacle détonnant.

Jerry T., frontman guitariste et chanteur. Bluesman, auteur et compositeur. Soliste, chanteur à la voix basse puissante, les plus grandes références de ce style musical lui ont donné l'exemple à suivre.

Muddy Waters, BB King, Buddy Guy, Jimi Hendrix etc... Un voyage initiatique aux états unis, sur la route mythique, la Highway 61, entre Memphis et la New Orleans, entre le Texas, la Louisianne, le Mississippi et le Tenessee, ont achevé de lui apprendre les bases de ce feeling.

C'est d'ailleurs à l'occasion d'un Jam à la New Orleans qu'il a trouvé toute confiance dans sa voix et sa guitare, seul à tenir l'ambiance, expérience sans cesse renouvelée dès qu'une occasion se présente dans les bars à Jam, concerts, festivals et évènements musicaux.

Jerry T. & The Black Alligators vous promettent un bon moment dans une ambiance Blues et Rock n Roll, pleine de personnalité, de partage, et de musique voguant entre compositions et grands classiques du genre.