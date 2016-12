Le premier album (" JIMM ", enregistré par F.Caste) sort en avril 2013 chez DOOWEET RECORD et sur toutes les plate-formes de téléchargement légal (diffusion sur le réseau Ferarock et sur de nombreuses webradios dont La Grosse Radio et Rockenfolie), 3 clips extraits de celui ci seront réalisés et diffusés sur la chaîne D17. Entre mars 2013 et septembre 2014, le groupe donne une vingtaine de concerts sur Paris, en région parisienne mais aussi en province (Bordeaux, Toulouse, Reims, Rouen, Clermont Ferrand).

41 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line