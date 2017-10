Actualité: Au 14 Octobre 2017: Un nouveau single "la fille aux cheveux bleus" est à écouter. Au 15 Septembre: Sortie du prochain single le 6 octobre plus d'infos en galerie avec leur tract. Au 24 Juin 2017: La nouvelle formation de KURT! est en pleine répétition d'un nouveau set.

L'enregistrement d'un nouveau single est prévu début Juillet pour une sortie en Octobre.

La sortie de la vidéo de L'Algérie est repoussée jusque là.

Les concerts commenceront en Octobre-Novembre pour présenter le nouveau line-up et les nouvelles compos. Au 13 Avril 2017: Tease du prochain clip par ici: Au 10 Avril 2017: De nouvelles photos pour Kurt! et bientôt un vidéo clip Au 04 Mars 2017: Un peu de changement dans le line up, y'a même une photo ! Au 23 Janvier 2017: Une vidéo à découvrir sur la fiche. Au 13 Janvier 2017:

Sortie du CD 3 titres, promo radio - zine - web par Kebra's Rcds, préparation des concerts pour 2017. Line-Up: - Pat Kore, Chant - Tom DC, Batterie

- JLuk, Guitare - Choeurs

- Bélu, Basse - Choeurs Biographie: Né en 1988 à Toulouse, KURT! aligne pendant 4 ans 650 concerts au côté de Parabellum, Les Rats, Les Shériff, OTH, Les Garcons Bouchers, The Stranglers, The Damned, Killing Joke, Les Thugs, ... à travers toute la France.



En 1990 "Non Stop Dalton's" sort sur la compil "La relève" chez Boucherie Productions. Le groupe tourne également au Pays de Galles, en Angleterre, en Suisse et en Belgique.



1992 fin de la première saison.



2015 : Retour de flammes, nouveau line-up et concerts avec The Outcasts à Paris, Nantes, Brest et Toulouse. Incursion en Irlande Letterkenny et Dublin sont sous le feu.



2016 : Deux titres sont mis en boîte, une nouvelle version de la reprise de Joe Dassin et un des titres phare du groupe "L'Algérie", ainsi qu'une version de celui-ci remixé par Music For Myself (ex Nova Nova - F Communication).