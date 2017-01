Actualité:

Au 13 Janvier 2017:



Sortie du CD 3 titres, promo radio - zine - web par Kebra's Rcds, préparation des concerts pour 2017.

Line-Up:

Pat Kore : chanteur

Tom DC : batteur

Biographie:

Né en 1988 à Toulouse, KURT! aligne pendant 4 ans 650 concerts au côté de Parabellum, Les Rats, Les Shériff, OTH, Les Garcons Bouchers, The Stranglers, The Damned, Killing Joke, Les Thugs, ... à travers toute la France.



En 1990 "Non Stop Dalton's" sort sur la compil "La relève" chez Boucherie Productions. Le groupe tourne également au Pays de Galles, en Angleterre, en Suisse et en Belgique.



1992 fin de la première saison.



2015 : Retour de flammes, nouveau line-up et concerts avec The Outcasts à Paris, Nantes, Brest et Toulouse. Incursion en Irlande Letterkenny et Dublin sont sous le feu.



2016 : Deux titres sont mis en boîte, une nouvelle version de la reprise de Joe Dassin et un des titres phare du groupe "L'Algérie", ainsi qu'une version de celui-ci remixé par Music For Myself (ex Nova Nova - F Communication).