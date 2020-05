Actualité: Au 8 mai 2020 : Deux nouvelles vidéos Au 23 avril 2020 : Sortie et diffusion de l'album "Terres Brulées". Au 20 avril 2020 : Le nom du groupe évolue et devient KURT!137 L'EP 6 titres "Les Terres Brulées" prévu par la fabrication pour le 16 avril sera disponible d'ici la fin du mois. Au 18 janvier 2020 : "L'Animal Libération Tour" s'est terminé au Db à Narbonne en 1ère partie de SIDILARSEN 06/09 Le Phoenix - Decazeville (12) 14/09 Monsterz Tea Party - Négrepelisse (82) 28/09 Le Staff - Cransac (12) 05/10 The Temple Meads - Cornebarrieu (31) 19/10 Le DB - Narbonne (11) En novembre le groupe fait une session au studio MySound pour l'enregistrement de 6 nouveaux titres. L'année 2019 se termine le 21/12 au Primitive Winter Fest à Bugarach (11) La nouvelle année commence 20/20 06/01 Soutien aux Grévistes - Toulouse (31) 18/01 L'Usine Théâtre - Mazères sur Salat (31) Sortie du CD "Les Terres Brûlées" en février 21/02 Celtic Pub - Tarbes (65) 22/02 Monta'In Rock - Montain (82) ... 07/05 Le KJBI - Le Cres (34) 08/05 TBC - Marseille (13) 09/05 Monster's Art - Fréjus (83) ... 02/10 Le Staff - Cransac (12) 03/10 Nawakstyl - La Canourgue (48) Au 25 avril 2019 : Animal Libération Tour (part I) - Voir le teaser 09/06 Rock'Ink Stomp Le Bikini Ramonville (31) 14/06 L'Antidote Bordeaux (33) 15/06 Soutien au Kultures Alternatives St Aulaye (24) 28/06 Festival Jobar Béziers (34) 19/07 Rock'n'Merguez Brières-les-Scellés (91) 20/07 La Comedia Montreuil (93) 10/08 Festi Moun's Siradan (65) 14/08 Festival Cap au Large Théâtre de la Mer Sète (34) + Keemah - René Binamé - Les Naufragés - Brassen's Not Dead La chaîne YouTube de KURT!

https://www.youtube.com/channel/UCzked84bolj7tABv4NFpXLA Au 22 octobre 2018 : Les concerts à venir (à suivre sur l'agenda RockEnFolie)

01/11 L'USINE A MUSIQUE avec Les RATS à Toulouse (31)

09/11 L'ACHIL' CAFE avec CIRCUS FROM HELL à Foix (09)

07/12 Festival WEEKEND SAUVAGE au SECRET PLACE à St Jean de Védas (34)

18/01 LE CELTIC à TARBES (65)

19/01 Ô BEGORRA à BAGNERES DE BIGORRE (65)

09/02 Le MOUN'S à SIRADAN (65)

08/03 LA CAVE A ROCK àTOULOUSE (31)

09/03 TBC

23/03 Le MIL'S concert privé à LAVAUR (81) Au 8 septembre 2018 : Nous allons faire 2 concerts fin septembre avec Pat Kebra (ex Oberkampf) et en novembre avec Les RATS lors de leur passage à Toulouse pour le Rat Tour 2018. Festival KEUPONNADE en Octobre dans les Pyrénées et le WEEKEND SAUVAGE à Montpellier en Décembre Pat Kore a participé par téléphone à l'anniversaire de Rockenfolie. Au 14 Octobre 2017: Un nouveau single "la fille aux cheveux bleus" est à écouter. Au 15 Septembre: Sortie du prochain single le 6 octobre plus d'infos en galerie avec leur tract. Au 24 Juin 2017: La nouvelle formation de KURT! est en pleine répétition d'un nouveau set.

L'enregistrement d'un nouveau single est prévu début Juillet pour une sortie en Octobre.

La sortie de la vidéo de L'Algérie est repoussée jusque là.

Les concerts commenceront en Octobre-Novembre pour présenter le nouveau line-up et les nouvelles compos. Au 13 Avril 2017: Tease du prochain clip par ici: Au 10 Avril 2017: De nouvelles photos pour Kurt! et bientôt un vidéo clip Au 04 Mars 2017: Un peu de changement dans le line up, y'a même une photo ! Au 23 Janvier 2017: Une vidéo à découvrir sur la fiche. Au 13 Janvier 2017:

Sortie du CD 3 titres, promo radio - zine - web par Kebra's Rcds, préparation des concerts pour 2017. Line-Up: - Pat Kore, Chant - Tom DCA, Batterie

- JLuk, Guitare - Choeurs Biographie: KURT!

Groupe historique toulousain qui a écumé la France et quelques pays européens de 1988 à 1992 aux côtés des groupes majeurs (français et anglais) de l'époque.

Reformé en 2015, KURT! sort un premier CD single auto-produit (L'Algérie/Non Stop Daltons) en 2016. Celui-ci avec le soutien de Kebra Records a été diffusé sur 86 radios indépendantes françaises.

Une nouvelle formation en Mars 2017 autour de Pat Kore avec Tom DCA à la batterie, Ji Luk à la guitare et Bélu à la basse reprend le flambeau et enregistre un nouveau CD single en Juillet 2017 (La Fille aux Cheveux Bleus/Bambino). Celui-ci est diffusé à sa sortie sur 87 radios toujours avec le soutien de Pat Kebra.

Un nouveau set avec quelques anciens morceaux et de nouvelles compos est sur la route depuis novembre 2017.

Les nombreuses influences et une certaine forme d'humour donnent des titres en français aux mélodies énergiques avec des guitares puissantes et incisives, soutenues par des rythmes tour à tour percutants ou plus calmes qui savent accrocher dès la première écoute.

A découvrir sur scène pour finir de rentrer dans leur univers.