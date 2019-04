Extrait de l'émission Rock Express du lundi 1er Avril 2019. Kate Russell est à bord du wagon restaurant pour répondre aux questions de Damien et Anthony. Des origines de sa carrière en Australie jusqu'à la sortie de son premier album "Give Your Love To Me" en passant par d'éventuelles date de concert en Europe, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Kate Russell !

