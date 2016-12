Actualité :

Au 18 Décembre 2015 :

Nouveau clip sur le titre Shoot Again !!

Line Up :

Ken MEYERS : Lead voc, Guit, Harmo

Thibault HENNART: Guit, Back voc

Kriss DXS: Lead voc / Back voc

Loris BRIX: Bass

Looping DUMAS: Drums

Biographie :

Trente ans dédiés au Rock, presqu'autant à défendre son projet, Ken MEYERS n'est pas du genre à baisser les bras..

Né dans le rude pays minier, c'est à 19 ans qu'i chante dans son premier groupe. Dès lors être musicien de Rock sera son but ultime et même s'il a tâté du cinéma ou de l'audio visuel en figuration ou en petit rôle, s'il a eu la chance de réaliser son deuxième rêve de vie en étant roadie sur les plus gros concerts ou technicien de tournée, c'est le Ken MEYERS Band qui reste son rêve ultime...

Alors il a auto-produit des maquettes, deux albums (Live-94, Deuxième saison-2005)et tourné avec les premières formations de son groupe jusqu'en 1998 moment ou il décide de "refaire ses classes" et de parti en solo "à la Bob Dylan".

Classes qui dureront 6 ans et pendant lesquelles sera composé "Deuxième saison", album aux accents Folk-Rock/Américana qui sera plutôt bien soutenu par les radios locales avec plus de 2500 passages

2007 sera une année charnière, déménagement à Paris.

C'est empreint de l'énergie de la Grande Ville qu'il remet sur pieds le Ken MEYERS Band pour quelques séries de concerts, dont la suite logique sera l'écriture du prochain album et c'est "Monkey business!" qui verra le jour, album tendu, nerveux, énergique et électrique, qui sera enregistré entre septembre 2013 et mars 2014 avec Thibault HENNART (Guit/ Back voc), Pierre Richer (Bass), Kriss DXS (Back voc) et Freddy HOLLEVILLE, batteur historique du groupe ayant participé à quasi tous les enregistrements et les concerts du groupe.

Concernant les textes ils sont pour la plupart issus de la collaboration de Ken avec l'acteur/écrivain Peter HUDSON (exceptés "Shoot Again", "I don't know why" (Meyers) et I want you (Kriss DXS)).

Chaque chanson raconte son histoire, comme un petit film et c'est ainsi qu'on peut se retrouver en plein désert pour un voyage à la Sailor et Lula (Drive), coincé dans un cauchemar de John MALKOVITCH (Get me out of here), capitaine solitaire dans sa dernière tempête (what 'ive done) ou rendant hommage à Phil LYNOTT (Mr Phil), figure emblématique de THIN LIZZY, groupe mythique et réfrence pour Ken MEYERS au même titre que Bruce SPRINGSTEEN, John MELLENCAMP, The WHO ou Elvis COSTELLO...

Alors, les muses se pencheront-elles sur le petit dernier du Ken MEYERS Band ?

"No surrender", comme disait le Boss...!

"Noble tache en vérité", "un sillon très agréable à creuser", "peut être la meilleure façon de résister au musicalement correct" -Crossroads- "Ses chansons parlent de notre humanité ordinaire avec un regard mêlé de tendresse et de complicité", "Quant à la production, elle se situe largement au niveau de l'international", "Ken Meyers démontre avec brio comment la chanson Française peut s'enrichir sans complexe du meilleur du Rock US" -Presto-