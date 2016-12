Biographie : En Septembre 2007, Bernard (Bassiste et Chanteur occasionnel) et Francis (Guitariste et Chanteur Lead), sont dans une formation qui joue sans grande motivation quelques accords binaires. Très rapidement, les rapports entre Francis et le batteur se dégradent pour aboutir au départ de celui-ci pour cause d'une volonté de "Dilettante..." Peu de temps après, le second guitariste lui emboîte le pas pour des motifs professionnello-sentimentaux... Restés seuls, Bernard et Francis décident donc de monter un groupe (LEUR groupe) et passent des annonces un peu partout afin de trouver un batteur fiable. Nombre de candidats postulent, tous plus performants les uns que les autres au téléphone... La réalité fût tout autre... !! Puis Hervé arriva. Petit lutin malicieux, à l'abord presque effacé, mais attentif et surtout volontaire, qui ne manqua aucune répétition et fit preuve d'un réel investissement. Le trio fut enfin au complet. Plusieurs mois de travail, et quelques dizaines de morceaux plus tard, voilà KiKadiRocK qui vous nettoie les oreilles avec une musique, certes rock comme son nom l'indique mais aussi variée et éclectique comme le groupe se le revendique. En Septembre 2011, coup de théâtre : Bernard annonce qu'il quitte le groupe car " je suis trop vieux pour continuer à faire de la musique "... Vieux à 53 ans, Bernard, tout de même... Tout en cherchant un nouveau bassiste, Hervé, Bernard et Francis enregistrent un album " Interdit à la vente ", qui sera offert gratuitement par mail à ceux qui le veulent à partir de Septembre 2013... 13 titres : compositions et aussi quelques reprises. Début 2012 apparaît José, plus jeune, très dynamique, avec un style de basse plus actuel qui donne un nouveau souffle, un nouvel élan à la formation... Et quelques concerts ensemble Depuis janvier 2016, après plusieurs déménagements, Fanfan est devenu "un groupe à lui tout seul" : Il compose, enregistre lui même ou avec des copains des morceaux dans un style variété, mais qui conservent un côté bel et bien rock'n'roll. De nouveaux titres sont en préparation, de la composition, et même des parodies. Affaire à suivre...