Actualités : Au 13 juin 2016 Sortie en mai de "Fighting spirit" la vidéo, et de "Highlights" l'EP 5 titres. Line Up : Nathalie : chant / guitare rythmique Wesley : guitare lead / choeurs Ludovic : basse / choeurs Pascal : batterie / samples Biographie : Une escouade rock et délurée, une voix féminine désinvolte, une tendance pop et punk dans une nébuleuse électro. Avec un trait d'humour et deux traits de folie, Knock Me Out aligne son meilleur combo et donne un grand coup de pied au cul de vos oreilles, tout en restant astralement classe. Après 2 albums - en 2011 et en 2015 -, et des années passées en power trio, c'est avec une toute nouvelle formation que le groupe revient dans la partie en 2019, résolument plus incisif. En mai 2019, Knock Me Out présente " Highlights " le nouvel EP. Entrez dans une atmosphère où se mêlent fantasy et révolte, où la partie se joue entre combat et lumière.