Actualités : Au 11 Décembre 2014 : Sortie de notre nouvel album ( Very Good Trip ) le 1er décembre, Très bientôt un nouveau clip (Your Star, issu de ce nouvel album). Au 05 Avril 2014 : Juin 2014 : sortie du titre et du clip de "Your star" (1er morceau extrait du 2eme album) Septembre 2014 : sortie du titre et du clip de "Wonderful day", et sortie du 2ème album "Very good trip" Line up : Nathalie : Chant / Guitare Alex : Guitare lead / choeurs Andreas : Basse / Choeurs Florent : Batterie / Choeurs Biographie : Knock Me Out, c'est un groupe pop rock aux ondes euphorisantes et hautes en couleurs. Un puissant son rock en toile de fond, des ambiances électros bien punchy ou complètement planantes, le tout survolé par des mélodies pop et sucrées. Avec sa guitare rose et sa voix pétillante, Nathalie nous transporte dans un monde vibrant d'une énergie communicative, entourée de Florent - le batteur plutôt beau gosse -, d'Andreas - le bassiste plutôt bad boy - et d'Alex, le latin lover (et guitariste lead) de la formation. Au fil des chansons, les mots révèlent des histoires toujours empreintes d'une passion à la limite du raisonnable ! Depuis sa formation en 2007, Knock Me Out a écumé les bars, petites salles et tremplins d'Ile-de-France, avec une dizaine de concerts par an. En mai 2011, le groupe a sorti " Cupcake Symphony ", un 1er album essentiellement en français et aux sonorités très punk rock californien. Décembre 2014 voit la sortie de " Very Good Trip ", un 2ème album beaucoup plus pop rock et presque entièrement en anglais, accompagné du clip de Your Star, le 1er titre extrait. Alors on vous dit à très bientôt en concert, et en attendant pour rester connecté ça se passe sur www.knockmeout.fr !