Actualités:

Au 03 Juin 2017:

Kozh Dall Division est actuellement en train de composer son deuxième album et ça va décoiffer !

Line Up:

Plainchamp Laurent : Compositeur / Guitare / Chant / Production / Locomotive

Chris Grazed : Basse/ Compositeur / Choeurs / Rails

Desca Vince : Textes / Choeurs / Charbons



Et de nombreux invités tels que Philtor (premier chanteur de No Return), Crass (Crusher, Boost), ADX, Eric Forrest (Ex Voivod, E-Force), Max Otero (Mercyless), Tanguy Bourgeois (T.H.I.N.K), Fab et Ludo Loez (Supuration, SUP), Arno Strobl (Carnival in Coal), ...

Biographie:

KOZH DALL DIVISION est une nouvelle entité metal originaire du sud de la France créée en mars 2016 qui a pour vocation de faire des enregistrements studio.

On retrouve dans ses rangs :

-Vince (chroniqueur webzine) qui s'occupe

de l'écriture des paroles et des choeurs,

- Laurent (ex Artsonic, Kristendom

&No Return) à la guitare, au chant,

- et Chris (Grazed) à la basse et aux choeurs.

Le style abordé est résolument metal, passant du thrash au death metal sans oublier le heavy. Les mélodies sont aussi présentes au même titre que les parties plus violentes.

Le trio de base travaille sur plusieurs compositions qui verront l'apparition de musiciens confirmés et reconnus pour une collaboration sur plusieurs titres, et n'exclut pas de pouvoir réaliser un premier véritable Cd...

En quelques mois le projet s'est étoffé et des musiciens connus et reconnus de la scène française sont venus grossir les rangs de KOZH DALL DIVISION



KOZH DALL DIVISION est un nouveau projet studio qui rassemble la crème du metal français :

- Les membres d'ADX,

- Max Otero de MERCYLESS,

- Phil PHILTOR 1er chanteur de NO RETURN (retour au chant après 23 ans de silence !),

- Arno Strobl de CARNIVAL IN COAL,

- Eric Forrest d'E-FORCE / ex VOIVOD,

- Fab & Ludo de SUP / SUPURATION,

- Tanguy de T H I N K et 2eme chanteur de NO RETURN,

- Crass de CRUSHER,

- Vince DESCA

- Laurent PLAINCHAMP ex KRISTENDOM

- Chris de GRAZED.



L e premier album est sorti le 3 Février 2017.

Les compositions sont variées et oscillent entre Heavy Metal et Death Metal.

Laurent Plainchamp le compositeur du projet s'est parfaitement adapté à la personnalité de chacun des musiciens et le rendu est bluffant !



Chaque chanteur a rédigé son propre texte et l'interprète, tous ont joué le jeu A FOND !

Plus qu'une simple collaboration cette initiative assez unique en son genre va se poursuivre !

Kozh Dall Division est déjà à l'oeuvre pour la composition d'un deuxième chapitre avec encore + de surprises !