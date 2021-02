Actu : Février 2021 : 2 clips parus à ce jour, Straight Zero (Juin 2019) puis Takedown (Decembre 2019), et dernièrement la sortie album APOCALYPTIK ROAD en Décembre 2020. Deux clips sont prévus pour 2021, en plus de lyrics videos en cours de produciton. Pendant ce temps, l'écriture du deuxième album a commencé et d'autres terribles projets se préparent. http://www.metal-temple.com/site/catalogues/entry/reviews/cd_3/k_2/krash-riders-the.htm?fbclid=IwAR3XA0cqbKbjCdTIhvUWW6JLZjVHgMxr6KTWNnDQHYhyjrHRPda8mi_aeC8) Biographie : Rock & Road ; C'est par ces mots que débute la chevauchée sauvage vers les sommets du Rock. Mû par une soif insatiable de faire parler la poudre, un quatuor apocalyptique émerge, rassemblant l'explosif MACHINE-GUN, le divin HOLY BASTARD et le furieux MAD MAX, autour du teigneux CHEF. Unis pour le hard rock et pour le pire. Les KRASH RIDERS sont prêts. Dès lors, le groupe brûle la gomme, dévore la route et enchaine les concerts dans le plus pur esprit hard rock, forgeant son style dans l'héritage de ses influences infernales : un caractère sauvage et énergique, un style incisif et percutant, une prestance à toute épreuve. En résulte une combinaison dévastatrice de riffs burnés, de refrains fédérateurs et de brulants solos sur un rythme inarrêtable ;

Une énergie diabolique et un son puissant avec lesquels les 4 Kavaliers cassent la baraque partout où mène leur chevauchée. 'Cause all you need is Rock & Roll Line Up : Guillaume "CHEF" Borde - Chant, guitare rythmique Alex "MACHINE GUN" Berger - Guitare Lead Yann "HOLY BASTARD" Forton - Basse, Choeurs Maxence "MAD MAX" Rimé - Batterie, Choeurs