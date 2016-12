Acftualité : Au 10 Mai 2015 : Le nouvel album 'La folie' sortira dans toute la France le 25 mai prochain. Il est d'ailleurs possible de le précommander. Au 24 Juin 2014 : Re-vivez l'interview Rockenfolie de Romain, batteur de LSX en cliquant-ici Cette même interview, mais en vidéo, cliquez-ici Au 16 février 2014 : Mise à jour du dossier de presse ( dans cette page en ( ZIP ) mise en ligne de nouvelles photos dans la section photos de cette fiche Au 05 décembre 2013 ! Entrée en diffusion du titre phare : 100 fois Line Up : Bertrand MINEUR : Chanteur / Guitariste/ Auteur, compositeur / Arrangeur Jonathan CHABROUX : Bassiste / Compositeur / Arrangeur Romain MINEUR : Batteur / Compositeur / Arrangeur Biographie : EN QUELQUES DATES Trio pop rock formé en 2000 à Angoulême, LSX c'est : Bertrand à la guitare et au chant, son frère Romain à la batterie et Jonathan à la basse. En 2001, grâce à de nombreux concerts, festivals, scènes ouvertes, concours, émissions de radios... (Angoulême, Bordeaux, Poitiers, Paris, Limoges, Tours...), le groupe trouve son univers musical et réalise pendant 3 ans plus d'une centaine de dates. En 2003, LSX est finaliste du concours Francophone (France, Suisse, Belgique) organisé par Europe2. En 2004, ils réitèrent avec le concours NRJ Crédit Agricole Mozaïc. En 2005, le trio réalise des génériques TV, participe à des émissions de télévisions, se produit sur de nombreuses scènes, dont un premier grand festival : la Fête de l'Humanité à Paris et multiplie les rencontres. Il décide alors, après un passage studio en octobre, de sortir un premier album Au revoir, avec le soutien de Frédéric Domenech qui les repère cette même année et les conseille. En 2006, LSX débute l'année par la promotion de leur premier album (concerts, radios, presse, TV...). Le trio tourne son premier clip sur le titre L'idéaliste. Celui-ci diffusé sur plus d'une vingtaine de chaînes dont MCM et W9. En 2007, le groupe enchaîne les concerts en France mais aussi en Angleterre, sort alors le single Sur notre univers. Celui-ci dépassera alors toutes les attentes puisque le vidéo clip sera diffusé sur de nombreuses chaînes dont M6 Music Rock, Virgin 17, MCM, MTV Pulse ... En 2008, le power trio poursuit les concerts, les émissions radios et télévisuelles en France et à l'étranger. Sort alors, le 1er juillet, le deuxième single Sans différence qui reçoit un excellent accueil, avec des diffusions en France, au Canada et aux Etats-Unis. Au total plus de 300 radios diffusent le single. En 2009, 2010, 2011 et 2012: concerts en France et au Canada, résidence et préparation du nouvel album avec comme réalisateur Christophe Battaglia (Yannick Noah, Céline Dion...) C'est en mai 2013 que sort le clip du premier single 'Cent fois', réalisé par Rachid Dhibou dans les studios de Luc Besson. Celui-ci sera diffusé au Festival du Film Francophone d'Angoulême, dans les Cinémas CGR et en télévision (D17, MCM...). Le single 'Cent fois', quant à lui est diffusé sur plus de 300 radios en France. Sortie du prochain album : le 25 mai 2015. HISTOIRE DU GROUPE Il suffit souvent juste d'un banc, d'un lycée et l'amour de la musique pour que tout commence. LSX, c'est avant tout une histoire, des passions et de l'amitié. Tout commence un peu avant les années 2000, tout est encore fragile mais le projet et l'envie sont là. Du plaisir de découvrir la musique et de jouer ensemble naît une complicité qui grandira au fils des années. Du simple plaisir de partager à la professionnalisation, existe un pas de géant que LSX a eu à franchir en milieu de parcours. Les petites scènes, les tremplins et les kilomètres ont su apporter au groupe une simplicité et un attachement à la confrontation avec le public. Car c'est bien là que LSX est né, loin des produits préfabriqués. Ils se sont eux mêmes créés leur propre univers, là où ils se sentent en parfaite harmonie avec leurs convictions. Après un premier EP sorti en 2006, le groupe prend le temps de mûrir, sur scène et en studio. Ne jamais se précipiter, pour offrir au final le meilleur d'eux mêmes. La rencontre avec Christophe Battaglia sera déterminante. La connexion est évidente, limpide. De là, naîtra le 25 Mai 2015, l'album " la folie " dont les titres ont été rodés pendant des années. Il ne manquait plus que la touche d'un réalisateur chevronné et expérimenté pour apporter au projet toute sa cohérence. Onze titres comme autant de pierres taillées sur-mesure. Le rock et l'élégance vont si bien ensemble. Des textes sombres, emplis d'humanité, d'espoir et de fatalité, LSX laisse toujours l'auditeur dans le questionnement et l'introspection. Car il ne s'agit pas ici de donner des leçons mais d'amener matière à réfléchir et se remettre sans cesse en question. Le tout porté par une musique aux inspirations anglo-saxonnes, chaque titre est un film en soi. De la note à l'image, il n'y a qu'une fine pellicule que les trois garçons dans le temps, vont développer. La BO d'un ambitieux film d'animation en Octobre 2015 et différents projets cinématographiques pour 2016, LSX n'a pas fini de faire parler de lui.