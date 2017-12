Actualité: Au 06 Octobre 2017: Sortie de l'album Super 8 et d'un vidéo clip visible ici Au 29 Août 2017: La Date de sortie de leur premier album est annoncé, ce sera le 06 Octobre 2017. Au 08 Mai 2017: LUX sortira son premier album - enregistré avec Peter Diemel (The Kills, Anna Calvi, The Last Shadow Puppets) au Studio Black Box - en septembre sur le label Note A Bene, distribué par Wagram. Line up: Randall, Angela - Chanteuse, parolière Laforge, Sylvain - Guitariste, chanteur, compositeur Boisseau, Julien - Bassiste Ballier, Franck - Batteur Biographie: Une rencontre inattendue à Paris entre Angela Randall, chanteuse et auteure New-Yorkaise et Sylvain Laforge, guitariste de blues/rock a donné naissance au groupe LUX.

Leur premier album enregistré au Studio Black Box sous la direction artistique de Peter Deimel(The Kills, Last Shadow Puppets, Anna Calvi, Hushpuppies,...) sortira le 6 octobre 2017.



Après avoir joué dans les gros festivals et les plus grandes salles avec les Rita Mitsouko, puis avec Catherine Ringer, LUX est un projet plus personnel pour ce guitariste français de renom. Fervent partisan de la pureté et tradition du blues, une alchimie immédiate se crée entre ses propres compositions et les élégantes paroles de cette américaine.

Peu après leur rencontre, ils composent des chansons qu'ils présentent en duo acoustique dans de nombreuses salles parisiennes : Le Réservoir, Le China, Les Disquaires, l'OPA...



En 2014, un premier EP enregistré dans le même studio Black Box les amène à tourner dans des salles plus importantes telles que La Boule Noire, le New Morning et Café de la Danse à Paris.

Le groupe est invité au Cornbury Music Festival en Angleterre en juillet 2016.



Leur " Velvet Rock " est un mix d'alt-folk et blues/rock anglo-saxon. Le jeu de guitare, toujours électrisant, est fait de riffs et mélodies qui soutiennent la force des textes portés par une voix unique et émouvante.





" Velvet Rock" nous est venu récemment et naturellement car il réunit en deux mots les éléments de rock, folk, et pop qui font partie de nos chansons. Dans "Velvet Rock" le "Velvet" fait un clin d'oeil à la fois à New York, ma ville natale, les paroles en anglais, le touché velours et l'élégance urbaine de New York et de Paris. Et puis il y a le "Rock" qui est résolument garantie par le jeu de guitare. Le "Velvet Rock" qui en résulte décrit le style, le look et même le son organique de notre groupe".



Imaginez la chanteuse Nathalie Merchant se trouvant par hasard à la Villa Nellcote avec les Stones enregistrant Exile on Main Street. Là vous aurez le parfum de ce qu'ils font avec l'allure séduisante d'une guitare incisive et le lyrisme des textes.

Partant de l'idée que toute chanson devrait fonctionner simplement avec une guitare et une voix, les paroles en anglais de LUX se lient avec cette même tradition esthétique.



LUX retourne au Studio Black Box fin 2016 pour enregistrer leur premier album avec Julien Boisseau (Jesus Volt) à la basse et Franck Ballier à la batterie. Peter Diemel prend le rôle de producteur artistique.



L'album enregistré en analogique reflète leur recherche d'un son organique et authentique.



C'est la signature ''Velvet Rock '' de LUX que nous vous invitons à découvrir