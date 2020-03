Actualités : Au 14 mars 2020 : Le groupe prépare la sortie physique de son nouvel EP "A la Source" qui sortira le 18 mars prochain. Un autre album reprenant une sélection de 8 morceaux de leurs deux premiers albums est en cours de mixage et est attendu au printemps. Line Up : Le Corre Christian (Major Syrtis) : Voix lead / Guitare rythmique Clinard Rémi : Guitare lead Sendra Jacques : Batterie Violier Vincent : Basse / 2èmes Voix Biographie : Originaire du Perray en Yvelines, LA VIE SUR MARS débute sous la forme d'un projet solo avec Christian Le Corre en 2006, qui accompagne alors son jeu de guitares à l'aide de loopers et autres machines. Après un premier EP éponyme en 2006, il sort respectueusement en 2008 et 2009 deux EPs intitulés " A L'Ombre " et " A L'Ouest " qui lui permettent d'assurer en 2010 la première partie du concert de Sanseverino. En 2012, un premier album éponyme autoproduit, réalisé et mixé avec le duo électro Atomik, est pressé à 500 exemplaires et est remarqué par la presse spécialisée (Francofans et Longueurs D'Ondes). L'année suivante, la formation passe en duo pour ses concerts (guitare/batterie). Le duo devient trio puis quatuor en 2016. Le groupe se compose désormais de deux guitares, d'une batterie et d'une basse. Deux ans plus tard, le groupe sort un second album financé en partie par les internautes, convaincus qu'ils tiennent là une nouvelle proposition dans le paysage de la chanson française. Le blog RockMadeInFrance le clame haut et fort : " Leur pop/rock s'avère très addictive. Plus qu'un succédané d'une nouvelle pop française ". Ce nouvel album les propulse auprès du label indépendant rock " M&O Music " avec qui ils signent une promo et un contrat de distribution. Affermies au cours d'une centaine de concerts en toutes conditions, leurs compositions donnent aujourd'hui leur pleine mesure en live. Des salles locales réputées telles que l'Usine à Chapeaux, Le Scarabée, La Clé des Champs, La Clef de St Germain ainsi que des festivals tels que Les Vendredis Du Rock (Versailles), leur permettent d'asseoir une réputation locale. En mai 2019, LA VIE SUR MARS remporte le prix du public au festival des Vendredis du Rock, ce qui confirme que le groupe est en pleine possession de ses moyens artistiques. En parallèle, le groupe prépare deux nouveaux albums dans le cadre d'une session d'enregistrement live : - Un EP intitulé " A La Source ", qui privilégie un retour à leurs influences rock. Enregistré, mixé et masterisé par Julien Goutte-Broze (du groupe WhiteHeat) dans les studios de Met'Assos (Voisin-Le-Btx, 78), l'EP sortira en version physique le 18 mars 2020. Il réunira 6 titres dont 5 originaux. Une reprise de Dominique A, parmi les compos de cet album, viendra confirmer que le groupe sait se réapproprier ses influences et les replacer dans son contexte musical. - Un autre album reprenant une sélection de 8 morceaux des deux premiers albums sortira au printemps 2020.