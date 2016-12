Actualité : Au 25 Septembre 2016: Nouveau Line-up du groupe que vous pourrez découvrir lors de leur concert le 30 Septembre à 20h30 à La Puce à l'oreille (63 Riom) en 1er partie d'Uli Jon Roth ( ex Scorpions) et le 20 Octobre à 21h au Satellit Café (42 Roanne Villerest) avec la présence de Pascal PACALY pour dédicacer son livre "La France est Rock". Vous pourrez aussi les voir le 10 Decembre à 21h Salle polyvalente (03 Charmeil) Au 19 Mars 2015 :

Sortie du nouvel album MEAN GENIE Troisième album de LADY FUEL, Mean Genie développe un univers rock libre et généreux. Galvanisés par l'arrivée de Jean Roch à la basse, les acolytes ne s'interdisent rien, explorant des ambiances différentes, d'un rock sombre et lourd à des envolées oniriques en passant par un frisson funkisant. Charly assure une assise rythmique tribale, Jean Roch navigue entre groove et mélodie, Romain laisse parler sa fougue guitaristique et Steph habite ses histoires déjantées d'une voix surprenante.

Cet opus, produit par le label LGSR, permet au groupe d'affirmer son originalité et de pousser plus avant son voyage musical. Mean Genie est dispo en écoute dans cette page et en achat via la section album de cette fiche Line Up : -Steph : Lead vocals -Charly : Drums -Dowi : Bass -Seb : Guitar Biographie : Après leur "Pleasure Tour", tournée qui les a menés à travers la France et l'Angleterre, les 4 LADY FUEL reviennent avec leur troisième album "Mean Genie", un opus de 13 titres produit par le label LGSR et enregistré au Sphère Studio. Plus que jamais, le groupe développe un rock furieusement libre et généreux, s'affranchissant des codes habituels pour vous entraîner toujours plus loin dans leur univers musical. Depuis 2010, ces quatre lascars : Steph, Romain, Jean-Roch et Charly, portent le flambeau de compositions originales mêlant diverses influences : rock, heavy, blues, funk écumant les salles françaises et au-delà avec le même plaisir contagieux. La scène reste le terrain de jeu favori de LADY FUEL. Énergie, rage, émotion... leur palette est large pour vous entraîner dans un voyage sonore et visuel inédit. Un nouvel album et une tournée sont prévus pour 2015. Articles de la presse : LA MONTAGNE : "Réputé pour la scène, le groupe LADY FUELs'est enfermé une semaine en studio, pour enregistrer "Pleasure Room", un deuxième album de 12 titres auquel il travaille depuis un an." ROCK MEETING : LADY FUEL déverse un concentré de pur rock, bourré d'énergie et de générosité. Jérome ALBEROLA dans "LES BELLES ET LES BETES - Anthologie du rock féminin" (Edition Camion Blanc - 2012) : Leur hard rock s'inspire en ligne droite de leurs glorieux ainés, associant puissance et ambiances variées (...) LADY FUEL délivre aussi des prestations scéniques rodées et contagieuses." LA MONTAGNE : "LADY FUEL groupe résolument rock et terriblement accrocheur."