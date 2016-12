Actualité: Au 22 Mars 2016: Le premier album Reconnection est sorti le 7 mars 2016. Le groupe part en tournée présenter cet album Line-up: Pierre-Jean Savin : Chant/ guitares/ harmonica

Mathieu Desvignes : Batterie/ voix/ percussions

Elvina Fredout : Basse/ voix/ violon

Laurent De Carvalho : Guitares/ voix Biographie: A la fois mystère et invitation à l'aventure, la musique organique et les textes imagés de Lady H ouvrent les portes de mondes reconnaissables mais pourtant redéfinis par une énergie et une sincérité nouvelles. Lady H assume une solide assise blues mais leur compositions emmènent le chaland vers des contrées bien plus lointaines et inattendues : des accents pop, des envolées instrumentales... et des tubes omniprésents. Les musiciens semblent sortis d'un monde familier et se transforment en étranges personnages de fiction venus nous accompagner vers les horizons lointains d'un Rock 70's et d'une Pop Moderne où se déploient deux guitares soutenues par une basse et une batterie fondatrices. Lady H est ainsi à la recherche d'espaces libres et créatifs où leur projet donne à voir et entendre le rêve, car l'héroïsme se vit au quotidien. L'univers sonore du groupe évoque la spontanéité du live et souligne la diversité des compositions qui rappellent à la fois le blues rock des Black Keys et le garage rock de Jack White. La Britpop alternative de Damon Albarn et l'indépendance artistique de Radiohead figurent en bonne place parmi les influences les plus notables et assumées.