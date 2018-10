Détails de diffusion du titre : Papillons Inside Nouveau ! Première diffusion : Friday 21 september at 02h08 Dernière diffusion : Today at 03h59 2 diffusions depuis wednesday 12 april 2017 : Today at 03h59 Friday 21 september at 02h08

Travail d'esthète étreignant les thèmes des hauteurs, de la route, l'océan, l'amour. Il réunit une équipe de coeur (et de choc) pour la scène, avec la section rythmique du premier groupe de Mano Solo, Chihuahuas. Lolo Ganzaman à la basse (BB.Doc, The Run) et Léon Kouamé à la batterie, percus (Frères Misères, Alpha Blondy), ainsi que Thomas Darnal aux guitares et clavier (Mano Negra, Les Patrons). L'album est réalisé entre février 2016 et septembre 2017 par Jean-Paul Avellaneda (Mercy Band) au Studio EVS à Oraison (04). Des prises additionnelles au Studio Pannecau à Bayonne, puis masterisé au Studio Nerves Wall of Sound à Salon de Provence.

Laurent Faye a toujours chanté, depuis son premier cri à La Rochelle en 1966. Gueule de cinéma à la voix de rockaille. Cheyenne punk à plume de poète, d'une furieuse faim de vie romantique et humaniste. Difficile de faire plus singulier, atypique et perfectionniste que Laurent Faye. A tel point qu'il célèbre son demi-siècle d'existence avec un tout premier album A la santé de nous.. Douze chansons Swamp Blues extrêmement ciselées, où chaque mot et note comptent.

43 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line