Actualités :

Au 09 Février 2016 :

Après la sortie de son nouvel EP "Faites vos jeux" et de son single et premier clip "Cours", Leitmotiv prévoit la sortie d'un prochain clip pour le titre "Entre ciel et terre", part en tournée et donnera des concerts pour l'année 2016 avec des dates locales et nationales, travaille également sur de nouveaux morceaux en vue d'étoffer son set et préparer un nouvel EP.

Le groupe est en promo régulièrement sur des webradios et autres médias et est à la recherche de chroniques et de dates supplémentaires.

Line Up :

Estenaga Pierre : Guitare / Chant

Fretier Arthur : Guitare / Choeurs

Bray Charly : Basse

Labille Julien : Batterie

Thibon Fabrice : Claviers

Biographie :

Oscillant entre un rock incisif, dans la lignée de ses influences et des mélodies parfois teintées de pop, ou empruntant à d'autres styles musicaux venus d'ailleurs, Leitmotiv se veut affirmer une identité qui lui est propre.

Sa musique se révèle variée, allant d'un rock frontal sans préjugé vers des sonorités plus douces et créatives

Bien loin des clichés du genre, le groupe inspiré et adepte de la formule qui fait mouche, propose des morceaux tantôt effrontés, tantôt plus pondérés mais toujours avec le souhait de provoquer chez celui qui tend l'oreille une révélation sonore.

Travaillant ses compositions et ses textes avec le but ultime de faire sens, la musique de Leitmotiv se construit sur des riffs aiguisés et des élans mélodiques qui s'équilibrent et se côtoient pour se servir l'un l'autre.

Pas de brut de décoffrage dans cet art d'exprimer haut ce qui peut être pensé tout bas. La subtilité est maîtresse d'arme de ces cinq musiciens qui tracent leur route musicale dans le paysage du rock indépendant.

Mais Leitmotiv, c'est surtout un groupe de scène, dont l'énergie débordante et communicative se propage avec aisance en concert.

Le groupe a d'ailleurs remporté plusieurs prix coup de coeur du public lors du Mozaïc Rock Challenge et du Tremplin Scènes Croisées et a été salué à plusieurs reprises par des jurys de professionnels comme RTL2 Pop Rock Tour et Tremplin Scènes Croisées. Ces musiciens ont joué en première partie et aux cotés de Kebous (Les Hurlements d'Léo), Da Silva, Boulevard des Airs et Asyl (Lescop).

De Bordeaux, ville où le groupe est né et a maturé ses projets et nationalement, ces musiciens étendent leur étreinte vers des contrées encore inexplorées pour rallier à leur univers musical de nouveaux leitmotivés forts de leur nouvel EP.