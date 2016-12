Actualités: Au 03 Novembre 2016: Captation en public du 1er live du groupe (CD/DVD)-Nouvel album studio et tournée de promotion Line-up: - Jean Rigo - Guitare / chant lead - Olivier Dérudet - Basse / choeurs - Fred Maisier - Batterie - François Grimm - Guitare / choeurs Biographie: Le nom fait d'abord résonner un son, celui d'un rock flamboyant puisant sa coloration dans un mélange équilibré de mélodies et d'énergie. Le groupe, composé à l'origine du trio francomtois Jean Rigo, à la guitare et au chant, Olivier Derudet, à la basse, Jo Matiss, à la batterie, est rejoint par Fabrice Ragris en 1991 qui remplace Annette Bailly après trois années passées aux claviers. Le groupe connaît son premier succès avec l'album Rebelle en 1990. Les infidèles entament leur ascension dans cette décennie particulièrement riche du rock français. Héritage, l'album consécration sorti en 1993, est empreint d'un nouveau timbre musical. Produit par l'anglais John Brand, connu pour sa collaboration avec des groupes comme The Cult ou The Ruts, cet album révèle une amplitude instrumentale où la guitare prend des envolées lyriques dans des introductions et des solos particulièrement soignés. Le titre phare, "Les larmes des maux" cartonne et reste à ce jour dans tous les esprits. Le groupe foulera les plateaux de TARATATA (France 2), STAR 90 (TF1 Drucker) et de nombreuses autres émissions télés comme NOUBA (M6).

Groupe de scène avant tout, Les infidèles enchaînent les tournées en France et à l'étranger, en tête d'affiche ou aux côtés de valeurs intouchables du rock international comme Page and Plant et INXS. Séduit, Mark Opitz, bras droit du groupe australien, produit leur troisième album, H.W.O.L. (Human Way of Life), en 1994. De départs en remplacements - après le départ d'Olivier et Jo, Jean-Cyril Masson rejoint le groupe à la basse -, les infidèles poursuivront leur chemin jusqu'en 1997 avec la sortie de leur dernier opus Ailleurs produit par Jean Lamoot (Noir Desir, Bashung). Après 8 années de silence (2005), Jean, Olivier et Jo se retrouvent sur scène pour un hommage à leur ami Fabrice décédé tragiquement en janvier de la même année. En 2007, le groupe se reforme autour du trio originel et reprend le chemin des studios avec un nouveau maxi 6 titres " Cirkus ". Les Infidèles enchaînent alors les concerts et séduisent une nouvelle fois leur public. Il faut dire que sur scène, les Infis déroulent un excellent show, plongeant avec volupté dans leurs racines rock et où le charisme de Jean fait mouche à chaque fois. Courant 2008, un nouveau projet d'album voit le jour. Structurées autour des trois instruments de base, les nouvelles compositions des infidèles livrent un son épuré, puissant qui renoue avec leurs racines rock. La sortie officielle de " Turbulences " se fera en juillet2010. En marge des Infidèles, le trio forme alors The Wankers (2012), groupe de reprises punk-rock et font appel à un musicien et ami, François Grimm, ancien guitariste d'Aldebert. L'alchimie opérant entre eux, c'est donc tout naturellement qu'il intègre Les Infidèles. Mai 2016, Les Infidèles se séparent de leur batteur historique Joe Mattis (présent dans le groupe depuis 1983) et c'est Frédéric Maisier, amis de longue date qui devient le gardien du tempo... De nouveaux projets sont en préparation pour 2017. Cela commencera le 14 janvier 2017 au Forges de Fraisans, pour l'enregistrement en public du premier album live du groupe. Mais c'est aussi un nouvel album studio qui verra le jour. Le début d'une nouvelle aventure commence !