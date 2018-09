Détails de diffusion du titre : Je de société Première diffusion : Thursday 23 august at 09h19 Dernière diffusion : Today at 12h00 2 diffusions depuis saturday 8 april 2017 : Today at 12h00 Thursday 23 august at 09h19

Estampillés Rock Français Alternatif, Les Olibrius ont entre autres ceci de particulier qu'en plus de leur solide formation basse/bat/guitare/guitare vient se rajouter un cinquième luron, installé derrière un set de percussions latines. Cette particularité se ressent dès les premières mesures de l'EP puisque les dites percussions amènent une touche très colorée à l'ensemble et viennent appuyer les compositions du groupe. On décèle également très vite les influences groovy de la formation dans les phrasés de basse et de guitare empreints de diverses sonorités faisant des va-et-vient maitrisés dans plusieurs styles tels que le Punk, le Rock 70's ou la Funk. Au groove de l'instrumentation vient s'ajouter un chant en français oscillant au gré du disque entre slam, rap, poésie urbaine ou encore grandes envolées éraillées dans un effort constant de se démarquer des phrasés (trop ?) policés qui constituent aujourd'hui la norme implicite des productions à succès.

