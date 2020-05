Détails de diffusion du titre : Le Prix Nouveau ! Première diffusion : Tuesday 28 april at 02h04 Dernière diffusion : Yesterday at 07h07 3 diffusions depuis wednesday 14 november 2018 : Yesterday at 07h07 Saturday 2d may at 05h19 Tuesday 28 april at 02h04

Less AUTRE propose une vaste palette musicale, et cela s'entend. Au rythme de synthétiseurs, saxophone et percussions, le groupe va plus loin qu'un groupe rock classique. Leurs spectacles vous donneront des frissons. Accrochez-vous !

Avec Less AUTRE (2019), tout est en français. Aussi bien leurs titres propres que les adaptations qu'ils réalisent avec respect et enthousiasme. L'occasion de redécouvrir Gainsbourg, Bowie, Kraftwerk, Meat Puppets, Joy Division, etc. Pour ses concerts en live, Less AUTRE collabore avec l'artiste visuel Dale Heights.

