Actualités : Au 10 janvier 2016 : En cours de préparation de la tournée d'Alys " CrysAlys Zone Beta" et de la tournée de Daniel Facérias. Line Up : Lightning : Guitariste / Chanteur / Compositeur Biographie : Lightning est un guitariste-chanteur français né à l'île de La Réunion. Il est le premier artiste réunionnais à signer avec un label japonais. A l'âge de quatorze ans, Lightning commence à jouer de la guitare. Après avoir vu le légendaire groupe " X Japan ", il plonge dans l'univers du Visual kei. Fasciné par des artistes comme Luna Sea, Dir En Grey, L'Arc en ciel, Miyavi et Gackt, ce qui intéresse Lightning c'est la découverte d'une mélodie nouvelle. De 2009 à 2013, il intègre différents groupes dans lequel il est guitariste leader et enchaîne ainsi les concerts. Après différentes performances et collaborations aux Etats-Unis, en Afrique du sud et en Europe, il est contacté par Daniel Facérias (ancien musicien de Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine) pour travailler sur son nouvel album . Il compose la partie guitare de la chanson " Désire " dans le studio de Steve Prestage (ingénieur son de Peter Gabriel, Johnny Halliday et Céline Dion) . Il découvre dans un même temps Alys, la première chanteuse virtuelle franco-japonaise dont le projet est dirigé par Joffrey Collignon, CEO de Voxwave. Il développe un réel intérêt pour la philosophie globale du projet, et écrit le morceau , " Sous cette pluie ". Il participera plus tard à la composition du morceau " Marche au Pas " . En 2015, Lightning décide qu'il est temps de se consacrer à sa carrière solo. Il signe chez le label japonais Kirakira Record et sort son premier album au Japon intitulé " BREAK THE CAGE " . Un album de six titres mixé par Steve Prestage, incluant une démo et une chanson bonus spécialement pour le Japon . En 2016, Lightning sera en tournée au cotés de Daniel Facérias ainsi qu'au cotés d'Ays pour sa tournée " CrysAlys Zone Beta "