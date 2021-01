Actualités : Au 25 août 2020 : En cette fin d'été, Lita se met à l'écriture de son deuxième album. Au 6 juin 2020 : Pour ses 10 ans de carrière, LITA KIRA sort un double single [10] sous le label suisse Girlz on Wax Records.

Il comporte une nouvelle version de son 1er hit [Dans ma toile (2020 ver.)] et une exclu [En rose & contre tout] dont le texte est composé d'extraits de 22 chansons de son répertoire.

[10] de LITA KIRA, c'est 10 ans de Pink-Rock dans un single, bonne écoute!! Au 20 avril 2020 : Le concert anniversaire des 10 ans de LITA KIRA, initialement prévu le samedi 2 mai au Barabao de Bailleul (59) est reporté jusqu'à nouvel ordre.

La sortie du double single "10" est maintenue, la date de sortie sera annoncée très prochainement. Au 7 mars 2020 : En 2020 LITA KIRA a 10 ans!! Fêtons cela avec : La sortie d'un double single, composé de "Dans ma toile" version 2020 et d'un inédit. Sortie digitale prévue au printemps. Un concert évènement au Barabao à Bailleul, le samedi 2 mai 2020 avec plein d'invités. Au 14 décembre 2019 : Nouveau clip Au 30 mars 2019 : Deux nouvelles vidéos : S'il le faut et Soirs d'orage. Au 31 Mars 2018: les liens de l'album épineuse sont disponible, ainsi qu'une vidéo. Au 14 Mars 2018: 4 nouveau titre en écoute. Au 02 Mars 2018: Un nouveau titre viens de sortr "épineuse" Au 02 Février 2018: Deux nouvelles photos et soit attentif car y'a de l'exclu pour la première semaine de mars. Au 12 Novembre 2017: Nouvelle photo qui déchire! Au 24 Juin 2017: Du nouveau dans la biographie, plein de nouvelles photos et une nouvelle photo de profil. Au 25 Novembre 2016: Découvrez la nouvelle bio de Lita kira, et ça nouvelle photo profil. Au 06 Septembre 2016: -Sortie du clip "La voix des larmes" le samedi 1er octobre!! Au 23 Juillet 2016 : Le groupe LITA KIRA est devenu un projet solo depuis le 22 juin 2016. Voici l'article de blog qui explique ce changement de cap Line up : Lita : Chanteuse/ Auteur-compositeur Biographie : 2010 Née des rêves sucrés-salés en musique, d'une jeune fille qui teint la basse de Basilic, demi-finale X-Factor (2009) soutenue dès mes débuts par SedFast à la guitare, je suis LITA KIRA. Viens t'accrocher à mon art ! Viens à la rencontre du Pink-Rock et t'envelopper au sein de mes notes, je suis la fantaisie qui met du Rose dans ta vie, un monde de poupées animées et de Rock français, chorégraphié et survitaminé. 2012 La naissance de mon premier poussin, même si ce n'est pas dans mon lit que j'attire mes copains, ?Dans Ma Toile? est dans les bacs, écoute comme l'on s'y sent bien: http://www.deezer.com/album/1486942 Je suis CD mais j'ai surtout envie de jouer! Et après avoir foulé les planches du Splendid, c'est les yeux tournés vers l'avenir que LITA KIRA peut s'épanouir. 2013 Je ne vais pas tout te dire, j'ai aussi mes petits secrets, mais quand Jennifer Ayache te dit qu'elle aime ce que tu fais... YAY ! Une Super tournée, Super sauvage à la Super suite de Superbus *^u^* Que de Kira-Fans et de Super pré-concerts!! 2014 Et la ?Marionnette? finit par couper les fils à ses poignets et te mettre une petite voix dans la tête : le deuxième EP de LITA KIRA existe vraiment et il te le faut absolument: http://www.deezer.com/album/8900893 Plus que jamais, chanter, danser, être mignonne, de show-cases en concerts-marathon, je suis LITA KIRA et jamais je n'abandonne, 2016 et rien ne m'arrêtera ! De retour en solo après un ultime concert avec mes acolytes, le temps d'un moment magique au Spotlight de Lille, et me re-voilà, ré-inventée encore une fois. 2017 LITA KIRA, projet d'une jeune fille à l'ambition ?Epineuse?, comme une rose mi-fragile, mi-rebelle, l'aventure se poursuit en studio, toujours plus grande et plus belle! De nouvelles idées, de nouveaux amis et l'énergie infinie du Pink-Rock et de la Pink-Folie ! 2018 Sortie du 1er album "Epineuse": https://www.deezer.com/fr/album/56818352 salué par la critique. " Force est de constater que son univers fonctionne et qu'elle compose, écrit, chante (en français) de vrais morceaux efficaces qui pourraient bien surprendre plus d'un adulte en mal de rock. " ROCK Made in France " Ses textes où sans revendication féministe, elle chante le quotidien, parle de fragilité et de courage, de peurs et de force. " La Voix du Nord 2019 LITA KIRA, c'est une artiste seule en scène, quelque part entre la Rockstar au féminin et la conteuse d'histoire. On apprécie son énergie Pop-Rock quand elle prend la basse et l'émotion de ses textes en français, lors des guitare/voix. " Epineuse TOUR 2019 " est un concert original et contrasté, qui fait la part belle aux titres de ce nouvel album. " Comme une rose mi fragile, mi rebelle, Lita Kira, seule en scène, s'impose en performeuse, passant d'un instrument à un autre avec une facilité agaçante. " NouvelleVague " Remarquée sur la scène lilloise, la jeune artiste originaire du Nord a commencé à s'exporter vers la capitale mais aussi vers la Belgique et la Suisse où ses textes en Français aux paroles positives font leur effet. " ZICAZINE