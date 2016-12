Actualités : Au 25 Novembre 2016: Découvrez la nouvelle bio de Lita kira, et ça nouvelle photo profil. Au 06 Septembre 2016: -Sortie du clip "La voix des larmes" le samedi 1er octobre!! Au 23 Juillet 2016 : Le groupe LITA KIRA est devenu un projet solo depuis le 22 juin 2016. Voici l'article de blog qui explique ce changement de cap Line up : Poublanc Lolita (Lita): Chanteuse/ Auteur-compositeur Biographie : " La nouvelle sensation Pink-Rock !! "

En 2010 Lita fonde LITA KIRA afin de s'affranchir de son rôle de bassiste/choriste (cf Basilic - X FACTOR 2009) et de s'imposer en tant que chanteuse & auteur-compositeur. Formée à l'Académie des Arts Urbains de Courcouronnes, elle fait des concerts sa spécialité. Un sens du show à la japonaise, du pop-rock français, survitaminé, chorégraphié, avec une forte mise en participation du public. Le Pink-Rock est né. 2012 marque une étape cruciale avec la sortie d'un 1er EP: " Dans ma toile ". S'ensuit une tournée en France et Belgique, dont un passage remarqué au Splendid de Lille ainsi que des premières parties régionales (notamment du groupe japonais GALAXY 7). 2013, le Buzz. LITA KIRA suit la tournée de SUPERBUS et offre une série de concerts sauvages devant les salles à travers le pays. Initiative saluée par des chaînes locales et nationales (France4, France2, Télé Mélody etc) et par Jennifer Ayache elle-même. En 2014, LITA KIRA sort son 2nd EP: " Marionnette ". Salué par Side-Line et Rockenfolie, ce deuxième opus se place clairement sur la scène pop-rock actuelle, avec son univers inquiétant de poupées plus ou moins dociles, ses textes parfois sombres et un son accrocheur, résolument rock.

La tournée *Pink-Rock EXPLOSION Tour 2015/2016* a bien porté son nom. On a détecté des KIRA FANS aux abords des scènes du Nord (Spotlight, Gymnase, Star Rock Café etc), en Suisse, en Belgique, en passant par Paris (Melt Down), à Nanterre, à Tours (Palais des Congrès) et jusqu'au JAPON (NHK WorldTV) où quelques vidéos de reprises sont régulièrement diffusées.

2017 s'annonce déjà prometteur avec un projet d'enregistrement d'un 1er album, la sortie d'un Photobook + DVD Live, et toujours plus de concerts, de clips, et de défis musicaux. Alors accrochez-vous bien !!