Lo Pailhès en concert au festival off d'Avignon du 13 au 20 juillet à 21h45 Le Grand Petit Théâtre 109 rue de la Carreterie 84000 Avignon Amateurs de chansons rock stylé, authentiques et parfaitement sincères, venez découvrir l'univers de Lo Pailhès dans son tour de chant Surprise. Un spectacle sombre et classieux, rock et poétique à la fois. Tarif :12Euros, tarif abonné :8Euros, tarif enfant :5Euros Réservations au 06 89 08 27 66 ou par mail : lo@pailhes.com

