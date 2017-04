Actualités:



Au 13 Avril 2017:



En cours de promotion de l'album " Forsaken Innocence " et en préparation de nouveaux morceaux. Cherche des musiciennes (bassiste, guitariste et clavieriste) pour completer la formation de Lyncelia



Line-up:



Alexis : Chanteur / Guitariste / Programmations



Biographie:



Créée en 2008 par Alexis influencé par des groupes comme The Cure, Indochine, The Sisters of Mercy et des groupes comme Clan of Xymox, Paradise Lost, ou Depeche Mode, Lyncelia exprime à travers les albums “Lovelorn” (2010), “Assigned, for Disillusion” (2013) et "Forsaken Innocence" (2016) sa fascination pour la féminité et la mélancolie.

Créé comme un projet solo, Alexis est rejoint en 2010 (après l'enregistrement du premier album " Lovelorn ") par Claudia à la basse. Le duo commence à travailler sur la composition de l'album " Assigned, for Disillusion " et fait ses début sur scènes. Ils font une apparition très remarquée en 2011 sur la compilation " Couleur Gainsbourg " avec leur étonnante reprise de " Sorry Angel ".

En 2015, Après 5 ans de collaborations, Claudia quitte Lyncelia et Alexis reprend le projet en solo malgré son envie de monter un groupe.

Lyncelia fait à nouveau sensation en 2015 avec une version très personnelle, à la fois Cold et Gothic, du Classique d'Indochine " L'aventurier ".

De retour en 2016 avec un nouvel album, " Forsaken Innocence " représente la quintessence de Lyncelia et confirme le groupe comme valeur sûre de la scène Gothic-Rock.