Actualités: Au 14 février 2020 : 3 nouveaux morceaux en diffusion Au 02 Février 2018: Sortie du clip Future Babies" Au 8 Janvier 2018: Tournage du clip : " FUTURE BABIES " à la salle rock de Grenoble " LA BELLE ELECTRIQUE " sur septembre/octobre pour une sortie en novembre sur les plates-formes vidéos.

Préparation du clip " LOVE & CANDY " pour un tournage en suisse avec la participation de l'ONU (novembre/décembre)

Et début de la promotion de l'album dm en vue des prochains lives. Line up: Matt Fredm : Chant lead ( auteur/compositeur)

Yann Loul Perrin : Guitare

Fred Lupatelli : Basse

Raphael Di Bartoloméo : Batterie Biographie: MATT FREDM, auteur-compositeur-interprète résidant à Grenoble et Genève, vous présente son univers bien personnel, influencé par le Rock-British, des textes puissants, marqués socialement et inspirés de son expérience de vie. Ses influences musicales se comptent sur " les 6 doigts de la main ", comme il aime à le souligner ! Avec AC/DC - THE POLICE - THE CLASH - SIMPLE MINDS - U2 - NEW ORDER. La musique, MATT FREDM est tombé dedans en post bac avec une basse, quelques tablatures, histoire de... et surtout découvre son instinct rock ! Très vite, il intègre un groupe, propose ses compositions et l'aventure démarre avec un premier single. Des études, une vie professionnelle à construire, MATT FREDM découvre un plaisir grandissant à chanter, affirme sa voix, et montre une présence scénique plus vraie et plus Rock'n'roll en devenant lead. Après diverses éruptions pop rock, le volcan MATT FREDM se réveille en 2010 avec la mission de chercher son public et répandre son univers aux 4 coins de la planète. 2010, sortie d'un premier album LEELUNE ; en 2013, un deuxième IT'S YESTEDAY ; en 2015, un EP SYMPLY ROCK. Des concerts s'enchaînent sur la scène grenobloise et suisse. Aujourd'hui, 3 musiciens l'accompagnent (guitare, basse et batterie), ils explosent sur scène le son du troisième album dm, enregistré au studio NIGGUESS par Loul Perrin et masterisé à Abbey Road Studios parAndy Walter (London). Madomprod, association d'aide à la création musicale rock est séduite par le projet du dernier album dm et propose de le développer. Trois clips vidéo sont programmés pour la promotion de l'album dm : FUTURE BABIES sorti en janvier 2018, OPEN THE DOOR et LOVE & CANDY, en cours de préparation. MATT FREDM... un artiste " So British " à consommer sans modération !