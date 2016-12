Actualités : Au 23 Août 2016: Sylvie vient de nous rejoindre à la batterie ! Nous ne sommes donc plus un duo mais un trio ! Elle a d'ores et déjà fait du concert avec MAc les 20 et 29 juillet. Nous enregistrons actuellement notre 1er album qui sortira cet automne. Au 04 Mars 2016: Le Groupe MAc est à la recherche d'un nouveau Batteur. Au 08 octobre 2015 : Nous sommes actuellement en cours de préparation d'un nouveau clip pour notre chanson "l'injustice" présente sur notre premier EP qui est sorti le 25 septembre dernier. Nous travaillons également à la promotion de cet EP, et à l'écriture de nouveaux morceaux. Line Up : Bouscal Anne-Claire (AC) : Chant / Basse Vatimbella Matthieu (Matt) : Chant / Guitare Sylvie : Batterie Biographie : Formé en 2013, Mac est un duo délivrant un rock énergique, mâtiné de punk et de stoner, avec un chant en français brut, énervé et teinté d'humour. Riches de nombreuses expériences passées, Matt (guitare/chant) et AC (basse/chant) écument les scènes de Paris et d'ailleurs, lors de concerts menés tambour battant par une boîte à rythme pêchue et efficace. Le 25 septembre 2015, le groupe a sorti son premier EP " Ordinaire ", autoproduit dans un esprit DIY, et n'attend plus que vous pour partager leur énergie en live. En juillet 2016, Sylvie prend place derrière la batterie et rejoint Ac et Matt dans l'aventure MAc !