Maison Close

Actualité : Au 21 octobre 2016: MaisonClose travaille sur son second EP, prévu pour 2017, un 6 titres qui s'intitulera "Mots de Passes"

Il est possible de contribuer au projet participatif en suivant ce lien : Le groupe acceuille un bouveau Bassiste Landry Yann. Au 14 Novembre 2015 : Sortie du nouveau clip le 22 novembre 2015, Sortie de l'EP le 4 janvier 2016, et en tournée nationale en 2016. Line up : Michel Nicolas (Monsieur Claude) : Chanteur/Guitariste Ronda Jean Pierre (Harry Mata) : Batteur Gallimidi Olivier (Galli) : Bassiste Landry Yann : Bassiste Regnaud Jean-Baptiste : Guitariste Biographie : A la croisée des chemins entre rock et chanson à texte, MaisonClose propose une musique sombre teintée d'accents pop, où les guitares crachent et les mots tranchent. Ici, Noir Désir rencontre Bowie, Bashung côtoie les Pixies, Ferré se mélange au Velvet. Formé en 2013 par 4 musiciens : Monsieur Claude (Chant / Guitare), Galli (Basse), Harry (Batterie), et JB (Guitare), le groupe originaire de Montpellier construit et affine son projet artistique sur les scènes locales (Rockstore, BlackOut, Festiberges...). Après deux ans de concerts, de rencontres artistiques et de travail musical et scénique, MaisonClose se consacre à l'enregistrement d'un premier 5 titres : " Entrez libres ". Un mini album soigné aux textes aiguisés, qui font le constat d'une société malade, et nous parle avec rage et regret de l'aliénation, de l'ennui, des hommes et des femmes, de la difficulté d'être. Pour accompagner cet événement, le groupe présente un premier single, " Vivre " dont le clip sera rendu public le 22 novembre 2015, et se prépare activement à présenter son album sur scène lors d'une tournée en 2016.