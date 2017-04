Actualité :

Au 21 Septembre 2014 :

Tournée du train fantôme

Line Up :

HAZELART Olivier (oliver wizard) : Chanteur / Guitare

BRU Aurélie : Violon

DONNAY Julien : Trombone

SALMON Nicolas : Batterie

UONG Sophak : Basse

Biographie :



MARYCAGE est un groupe de rock (violon, trompette, basse, batterie, guitare et chant) où se mélange des mélodies douces et mélancoliques avec des riffs agressifs et brûlés de distorsions. MARYCAGE tient son nom mystique de l'épanouissement des femmes et de l'enfermement. De par la culture différente de chacun des membres du groupes, MARYCAGE s'enrichit du Jazz, du classique, du Ska, du Punk rock pour révéler une musique pop rock alternative.

Originaire de Paris et de la Seine-Saint-Denis, le groupe s'est formé en 2012 à La Ferme, studio à Bondy pour l'enregistrement de son premier album le Train Fantôme, constitué de 12 chansons. La musique du Train Fantôme est un rock dramatique.

Elle commence par une musique festive et psychédélique pour devenir sombre et mélancolique, entre les rêves et la réalité, entre la médecine et la sorcellerie, maléfique agressive et rassurante.



Le train fantôme est une histoire fantastique où la nature même de la vie est transgressée.

Tout commence à la fête foraine, où Marion une jolie jeune femme, vendeuse de ballon rencontre un mécanicien de manège qui arrondi ses fins de mois au Bonneteau. Ils se lient d'amour, rêvent de vivre leur vie de couple et de quitter le monde forain. Mais le jeune couple rencontrent des problèmes de stérilité et d'impuissance, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Tony et Marion prennent le Train Fantôme.

Enfermés entre leurs rêves et la réalité, Marion et Tony mènent une vie fantomatique, la distance et l'absence s'installent. Tony quitte Marion pour aller chercher du travail. L'argent devient le manège de Tony et le mariage devient le manège de Marion. Comment vivre sa vie de couple dans le monde matériel et économico-politique d'aujourd'hui?

Les thèmes principaux des chansons sont ceux du voyage et de l'illusion, de la nature et la ville, de la fête et la solitude, de l'histoire des peuples et de la religion, de la vie et la mort, de la guerre et la paix.