Actualités : Au 03 octobre 2016: Le groupe vous présente un nouveau vidéo-clip à retrouver ici! Au 01 Novembre 2015 : Ajout de noucvelles photos en section photo de cette fiche !! Au 11 octobre 2015 : sortie de l album " reste une ombre " et un futur enregistrement au studio 180 avec Arnaud Bascunana ( Deportivo, No one is innocent ....) Line Up : Eva : Batterie Lionnel : Basse Alex : Guitare / Chant Biographie : Memento Mori est un combo marseillais composé d'Eva à la batterie, Lionnel à la basse et d'Alex à la guitare et au chant. Le groupe se forme en 2010 et enchaîne une série de concert durant 2 ans (dans la région Paca, Rhône Alpes ainsi qu'en Italie) En 2013 le groupe remporte le Tremplin de l'usine à Istres lui permettant d enregistrer son premier 4 titres " Noli me tangere) enregistré chez Nicolas Dick de Kill the Thrill Le Groupe repartira sur la route entre 2013 et 2014 avec des dates sur Paris/Genève et Marseille En 2014 Memento Mori participera à un stage AFDASS en compagnie de Patrick Vogel et Olivier Reyre dans le cadre de professionnalisation du projet artistique Pour l'année 2015 Memento Mori sort son 1° album 10 titres et cherche activement un label et un producteur et un manager/ tourneur