Actualités:

Au 24 Avril 2017:

Un nouvel album approche !! Line Up:

Manu Martinez : guitare / chant

Julien Martinez : batterie

Mathieu Melero : chant

Romain Dallier : guitare / violoncelle

Marschal Florent : basse

Biographie:

MINDLAG PROJECT est un groupe de Metal Français, créé en 1999 autour des frères Julien et Manu MARTINEZ, dans la ville de Vitrolles, près de Marseille. Le groupe était à la base un " side-project " de leur précédente formation nommé Scarecrew, fondé en 1996, qui évoluait déjà dans un style proche du thrash et du heavy metal. Ce groupe était composé de Richard MARIETTE (basse), Vincent DRUINOT (chant), Charles PICONE (guitare), Manu MARTINEZ (guitare/chant), et de Julien MARTINEZ à la batterie. La formation originelle de MINDLAG PROJECT conservait la base rythmique du groupe précédent, à savoir, Richard à la basse, Manu à la guitare, et Julien à la batterie, auquel vient s'ajouter Nicolas " Nemo " MOLINA, chanteur pour le moins décalé, qui apportait une touche death metal au groupe. Le 11 Mars 2000, le groupe participe au tremplin Class'rock, et joue alors pour la première fois sur scène avec cette formation. C'est à cette occasion que le groupe rencontre un autre groupe Vitrollais, nommé HYBRIDE, et ce sera décisif pour la suite des événements. En effet, les deux groupes se lient d'amitié, et finissent par répéter dans le même local, et Manu Martinez vient y assurer la basse.

Peu de temps après, Nemo décide de quitter le groupe, qui sera un temps remplacé par Nicolas Bory (Ownslaught, The third memory) , puis c'est naturellement Mathieu MELERO ; qui officiait alors à la batterie dans HYBRIDE ; qui prendra sa place. Le groupe ressent le besoin de rajouter une seconde guitare pour une plus grande profondeur au niveau de la composition, et recrutera successivement Michel POURRIERES (Ownslaught) et Nicolas PRUD'HOMME-LACROIX (Ownslaught, Curtiss). Manu intègre alors une autre formation Vitrollaise, nommée LINKS, dans laquelle il viendra aussi assurer la basse. Mindlag Project fait ses premières armes sur scène, et le collectif HYBRIDE est créé, dans le but de promouvoir la scène metal vitrollaise, autour de ces trois formations vitrollaises. En 2001, MINDLAG PROJECT recrute Vince GROSS qui officie déjà dans LINKS à la guitare. Puis Richard décide de quitter le groupe, et c'est Gilles GAUTIER, batteur de LINKS, qui prend alors sa place. La formation est alors stable, et le groupe peut désormais se concentrer sur la composition. Il décide de contacter Christian CARVIN, qui les avait fortement interpellé avec l'album de Scornless qu'il venait de produire.

C'est donc pendant l'été 2002 que MINDLAG PROJECT donne naissance à son premier Mini album, qu'il nommera Karybda, avec déjà l'idée en tête de lui donné très vite un petit frère... En effet, le groupe est très attaché à un concept, inspiré par la mythologie grecque et une sombre histoire de serial killing, et ils comptent bien le faire mûrir tout au long de leur albums. Karybda sortira alors en 2002, distribué par Musicast, et rencontrera un accueil encourageant, ce qui poussera le groupe à continuer sur sa lancée, d'autant plus qu'il commence à se produire dans des concerts plus organisé, devant une audience plus ciblée. En 2004, après un long travail de composition, et la détermination d'être signé sur un label, le groupe rentre en studio, toujours chez Christian CARVIN, pour enregistrer Skylla, la suite logique de Karybda, faisant référence à l'expression " tomber de Charybde en Scylla ". Le groupe réussit son pari, et signe chez le label aubagnais Customcore records. L'album sera distribué en France, par Overcome records, au Benelux, et même en Amerique du Nord, par le label The Great White North Records . Le groupe commence à trouver son public, jouant avec des groupes de plus en plus prestigieux, tels que Hed(pe), Gojira, Eths, Dagoba, Trepalium, Hacride, Klone... En 2006, le groupe décide de composer un concept album, qui leur permettra d'exprimer pleinement ce qu'ils ont toujours voulu exprimer, et de trouver véritablement leur son. En effet, le groupe, qui affectionne depuis toujours les productions très naturelles, a envie de se donner les moyens d'avoir le son qu'il désire quoiqu'il leur en coûte. Jusqu'à présent, leur manque de matériel et d'expérience les contraignaient à avoir une sonorité trop " plastique " à leur goût, bien que travaillée. Se trouvant au pied d'une montagne de travail, MINDLAG PROJECT décide d'enregistrer un maxi-album, qui lui permettra de faire une transition, surtout au niveau de leur concept, entre sa bilogie, et l'album qui suivra. Ils composent alors la chanson " De charybde en Scylla... ", qui n'est autre que l'acte de naissance de Jon de Grimpclat. Ce personnage, présent implicitement depuis leur début, que l'on retrouve notamment dans la chanson Doomsday (sur Skylla), incarne tout ce qui est en gestation dans le groupe depuis toujours. C'est un sombre professeur de langues anciennes qui se livrent a de sombres activités extrascolaires : il tue, et il le fait au nom de la justice. Du moins de l'idée qu'il s'en fait... jusqu'à ce que le concept même de justice lui semble infondé, et qu'il sombre peu à peu dans la démence... Ce maxi album comporte aussi une chanson inédite, enregistrée pendant les session d'enregistrement de Skylla, en 2004, et de trois chansons lives, enregistrées et filmées pendant un festival organisé par le collectif Hybride. Le groupe s'enferme alors dans la composition une nouvelle fois, puis rentre en studio, en ayant décidé de n'en sortir que lorsqu'il serait satisfait. En Octobre 2008, le groupe organise une release party pour présenter son album au public, ainsi qu'un court-métrage retraçant la jeunesse du sombre Jon de Grimpclat en guise de première partie, réalisé par Manu et ses collaborateurs de l'association Kathar6 (Marine, Elodie et Robin). Cet album éponyme sort en mars 2009 sur le label M Office records, une filiale de Pervade Productions, et est distribué par Socadisc dans toute l'Europe. En ce qui concerne le format numérique, le groupe signe avec Believe digital, ce qui lui permet notamment d'avoir son dernier album en écoute sur le site Deezer.

Pour défendre cet album auquel ils croient tant, le groupe par en tournée en France dans un premier temps, puis en mai 2010 ils sillonnent l'Europe de l'Est aux côtés de SIX FEET UNDER et ILLDISPOSED. Le public leur réserve souvent un accueil chaleureux, et cette expérience leur a appris beaucoup de choses cruciales, et a changé leur regard sur la musique d'une certaine façon. Après quelques autres dates, Sylvain décide de quitter le groupe. Dans un premier temps, Manu reste seul à la guitare, en essayant de donner une place plus importante au violoncelle de Romain, mais cela ne fonctionne pas sur toutes les chansons, et naturellement Romain prend la guitare, et une véritable alchimie se crée. Le violoncelle n'est pas oublié pour autant, mais désormais, il aura une place plus particulière, pour le mettre mieux en valeur. En décembre 2012 le groupe fête les 10 ans de son premier album Karybda, et à cette occasion ils jouent dans la salle du Roucas, celle de leurs débuts, et décide d'y tourner leur premier DVD live. Ce dernier est en cours de réalisation, et devrait sortir d'ici peu, une date sera annoncée prochainement. Depuis plus de 4 ans, un nouvel album est aussi en gestation, il avance doucement mais surement, le groupe essai de synthétiser ce qu'il a apprit durant ces dernières années, pour arriver à plus de concision et de sincérité. Gilles ayant décidé de quitter l'aventure en 2013, le groupe reste un moment sans remonter sur scène, et se concentre sur ses projets studio. C'est finalement en mai 2015 que Mindlag Project annonce l'arrivée de Florent Marschal au sein du groupe pour assurer la basse.