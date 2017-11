Actualités: Au 12 Novembre 2017: Nous sommes actuellement en travaux sur 5 nouvelles compos pour un futur (proche) album + plusieurs concerts à venir. Line up: ALEXIS BAUDIN " LALEX " GUITARE AUTEUR COMPOSITEUR

JOHANN VOIRIN " LE JO " BATTERIE AUTEUR COMPOSITEUR

GERMONVILLE PATRICK " LE PAT " CHANT AUTEUR COMPOSITEUR

LEGRAS BASTIEN " BASTOON " GUITARE AUTEUR COMPOSITEUR

VERBECK JEAN NOEL " RAZOR " BASSE AUTEUR COMPOSITEUR Biographie: Formé en 1989, MORTUARY est l'un des groupes de métal extrême les plus anciens de France.

Le groupe est actuellement composé de 5 membres : Patrick (Chant) - Jean Noël (Basse) - Alexis (Guitare) - Bastien (Guitare) et Yohann (Batterie). Après la sortie de 4 démos de 1989 à 1994, le groupe sort en 1996 son premier CD intitulé " HAZARDS OF CREATION " en autoproduction !



En 1997, MORTUARY signe avec le label français THUNDER PRODUCTIONS, qui sort le second opus du groupe intitulé " ERADICATE ". Produit par BRUNO DONINI (LOUDBLAST, S.U.P...), cet album est le plus mature du groupe à ce jour. Sur la route, Mortuary joue de nombreux concerts dans toute la France pour promouvoir leur CD.

Après l'arrêt des activités du label Thunder Productions, Eradicate sera réédité par le label américain PAVEMENT MUSIC, qui promeut le groupe aux États-Unis et au Canada. Début de 2002, et après de nombreux changements de line up, un nouveau batteur et un bon ami du groupe DIRK VERBEUREN (SCARVE, SOILWORK et bien d'autres...) rejoint MORTUARY pour enregistrer leur troisième album " AGONY IN RED ". Cet opus est considéré comme étant plus rapide, plus agressif et aussi plus varié que leurs sorties précédentes, avec plus d'inspirations death metal, tout en restant proche de l'esprit du groupe. Cet impressionnant " 11 titres " sortira en France, au Benelux et en Russie par ANVIL CORP / WAGRAM.



En 2004, GAËL FERRET (batteur de MISANTHROPE) rejoint Mortuary. S'en suivra une compilation des 2 premiers albums remasterisés " WELCOME TO THE MORGUE ", toujours sous le label Anvil corp. Fin 2004, deux nouveaux membres rejoignent alors le groupe : PAUL PERRIN à la guitare et JO VOIRIN à la batterie.



Été 2009, le groupe enregistre son quatrième album " G.O.D " qui sortira en juin 2010 via le label Français PERVADE PROD. Malheureusement, suite au décès du producteur, la promotion ne pourra être faite. Été 2013, MORTUARY s'envole à Cuba pour jouer au " BRUTAL SUMMER FEST ", et pour 2 semaines d'une incroyable tournée de sept dates avec SPLATTERED MERMAIDS de Suède, DEZASTRE NATURAL du Chili et des groupes français comme S-CORE, SEVERE. Au cours de la tournée, MARTIN SCHÖNHERR, batteur Splattered et patron suédois du label GOREGEOUS PROD, proposent au groupe un contrat pour leur prochain album.



C'est en Mai 2015 que MORTUARY attaquera l'enregistrement de son cinquième opus dans les STUDIOS DE LA FORGE avec GORGOR (AGRESSOR, PHAZM, WHEELFALL...).

Deux mois d'efforts intenses pour l'enregistrement de ce nouvel album intitulé "NOTHINGLESS THAN NOTHINGNESS" qui sortira début 2016 chez GOREGEOUS PRODUCTIONS. Connaissant un grand succès depuis de nombreuses années, le groupe a connu sa consécration en se produisant pour la première fois au Festival HELLFEST, en 2017! Le groupe est de retour avec une réédition de son dernier opus 'Nothingless than Nothingness', distribué via le label All Styles Editions.