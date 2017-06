Actualités: Au 11 Juin 2017: La préparation de notre Album Line Up: Martin Fabrice / Chant / Basse Maury Yann / Batterie Bouvet Yannick / Guitares Biographie: Motor Rise c'est avant tout le désir d'un homme, Fabrice Martin, une envie non assouvie datant de quelques décennies, monter un cover band de Motörhead !!

Tout commence en Janvier 2013 à l'occasion de la soirée d'anniversaire de Fabrice, mêlant concerts et beufs pour plus de 6h de musique live !! À la fin de la soirée, Fabrice prit à l'écart Yann Maury et Yannick Bouvet et leur propose de le rejoindre pour " faire du Motörhead " !! Après une bière de réflexion, Motor Rise était né !!

Une 1ère répète en Mars, un premier concert en Juin avec exclusivement des titres de Motörhead. Le groupe rajoute ensuite diverses reprises pour compléter son set, Black Sabbath, ACDC, Led Zepplin, Queen... Avec une petite adaptation made in Motor Rise, plus Hard, plus vite, plus fort !! Le publique aime ça et en redemande !! (Bande de petits coquins)

Motor Rise enchaîne donc les concerts, proposant dès que possible des beufs avec les groupes de la soirée pour un final énergique marqué par la camaraderie, le plaisir de jouer et le partage. Le Hard, ça vous gagne !! Les 3 compères dévoilent en fin d'année 2013 leurs 3 premières compos originales ! Marqués par ses influences, son énergie et sa passion. Continuant les dates, rajoutant d'autres reprises, composant 2 autres titres, c'est le 25 Avril 2015 que sort " FasterLouder-Faster ", EP 5 titres gravant l'esprit Hard'N'Roll du power trio !!

Voulant faire participer les plus fidèles fanatiques et retranscrire une ambiance live sur le CD, des choeurs furent enregistrés au Pub Buck Mulligan's par la chorale " Les p'tits chanteurs à la gueule de bois " !! Et ça c'est Rock'N'Roll !!

Motor Rise en quelques chiffres c'est plus de 2 ans de délires, euh... travail, plus de 30 concerts, pas loin de 30 reprises Motor Risé, un EP 5 titres qui comporte environs 32467,666 notes de guitare et 17987,42 coups de baguettes !!

Le trio ne va bien sur pas s'arrêter là, d'autres concerts, d'autres collaborations, d'autres compos et bien sur d'autres moments forts et rockenrollesques sont à venir !! Motor Rise est prêt à conquérir le monde !!