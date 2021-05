Actualités: Au 22 mai 2020 : Une nouvelle vidéo. Au 12 juillet 2019 : Aprés un concert mémorable à l'American Tours Festival (avec Scorpions et Chris Slade de AC/DC), Motor Rise ouvre son nouveau site : https://www.motorrise.fr Au 20 février 2019 : Nouvel album Born To Rock Au 15 novembre 2018 : Nouveau clip officiel : voir la vidéo Au 20 avril 2018: Le groupe rentre en studio le 27 Avril pour enregistrer notre album "Born to Rock" Au 2 Février 2018: Nous voulons proposer un album de qualité avec 12 titres inédits et enregistré dans un bon studio. C'est pourquoi nous vous proposons de participer à notre campagne Ulule et de commander notre album en pré-vente !! Tous les détails et les contreparties en cliquant ici Au 07 Septembre 2017: Un peu de changement dans la biographie. Au 11 Juin 2017: La préparation de notre Album Line Up: Martin Fabrice / Chant / Basse Maury Yann / Batterie Bouvet Yannick / Guitares Biographie: À sa création en Janvier 2013, le groupe propose un set tribute Motörhead, auquel s'ajoute très vite d'autres reprises des plus grands noms du Rock/Hard Rock tel que Black Sabbath, ACDC, Led Zepplin, Queen... Avec une petite adaptation made in Motor Rise, plus Hard, plus vite, plus fort !! Les 3 compères dévoilent en fin d'année 2013 leurs 3 premières compos originales !! Marquées par leurs influences, leur énergie et leur passion. C'est ainsi qu'en Avril 2015 ils sortent leur premier EP 5 titres " Faster Louder Faster " gravant ainsi l'esprit Hard'N'Roll du groupe !! Le power trio enchaine les dates proposant dès que possible des jams avec les groupes de la soirée, pour un final énergique marqué par le plaisir de jouer et de partager, et ajoute au fur et à mesure d'autres compositions jusqu'à maintenant proposer un set entièrement original !! En Septembre 2016 Motor Rise présente son premier clip sur le titre " I Want ALL " issu du premier EP !! Dans la foulée, " Wheels Of Fear ", une nouvelle composition est enregistrée et sort en Novembre sur la compilation " Compendium #1, A Metal Quintessence " du studio Music Records !! Motor Rise continue les concerts, dont notamment courant 2017 la Warm Up à Tours pour le MOTOCULTOR FESTIVAL et se voit promu en fermeture de soirée avec Band Of Gypsies, de Hassan Hajdi du groupe Ange, et The Chris Slade Time Line, le batteur de ACDC, lors du premier LEGEND ROCK FEST !! Le groupe poursuit ses efforts et prépare pour 2018 son premier album, avec de nombreux concerts, collaborations et surprises à venir !!