Motus, trio rock naviguant entre chanson et rock français formé à l'aube de l'année 2011 par trois "rescapés" d'une formation plus nombreuse ayant virevoltée de scène en scène dans le grand ouest au milieu des années 2000. Des textes alliés à des mélodies parfois barrées et couplés d'une énergie scénique attisée par les partages avec le public présent en live. Un power trio en quête perpétuelle de sensations fortes, de défis musicaux et de rencontres humaines.

