Détails de diffusion du titre : Hopeful Nouveau ! Première diffusion : Monday 27 january at 19h02 Dernière diffusion : Yesterday at 07h20 2 diffusions depuis saturday 11 august 2018 : Yesterday at 07h20 Monday 27 january at 19h02

Les premieres dates suivirent, pour laisser places aux LIVE SESSION des titres ''WHAT IF'' et '' WE ARE NOT ALRIGHT'' en été 2019.

103 visiteurs et auditeurs en ligne !

: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given inon line: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given inon line