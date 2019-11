Actualités : Au 3 août 2019 : le tout premier titre (USM) de notre premier album (DBCW) qui sortira le 28 septembre prochain entre en diffusion Au 8 mai 2019 : Nouveau clip : Falling Lives Au 3 mai 2019 : Ces 4 dernières semaines, nous avons publié 4 courts métrages introductifs à notre nouveau clip FALLING LIVES qui sortira lundi prochain. Ces 4 vidéos sont disponibles dans la playlist du même nom sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PJ9XJ-76hq4RusEZOT05mNs90A_SL7O Au 24 mars 2019 : Des nouvelles de la planète My Sweet Tyranny : Les beaux jours reviennent, la musique avec. Voici les infos principales : - Sortie officielle de notre nouveau clip ; - Une très très beau concert à venir ; - Les premières infos sur notre album. Sortie officielle de notre nouveau clip C'est dans le disque dur et ça ne demande qu'à en sortir ! Notre nouveau clip FALLING LIVES, dont le titre est extrait de l'album qui sortira dans quelques mois, sera diffusé sur notre site officiel le 6 mai prochain. Il sera précédé de 4 courts métrages diffusés, quant à eux, les 8, 15, 22 et 29 avril. Pour cette occasion, retrouvez nous en live sur Facebook le 30 mars prochain à 20H30 lors d'un mini concert acoustique ou nous présenterons les clips aux acteurs et équipes techniques. Un très très beau concert à venir Ce n'est plus une surprise... nous ferons notre retour sur scène au festival Bockson à Valentigney avec Amir, Trottoir d'en face, Caesaria et Komorebi ainsi que Trust, Les Wampas, Tagada Jones, 58 shots, Trukks et Un saucisson de malfaiteurs la veille. Retrouvez toutes les infos utiles ici Les premières infos sur notre album Notre ... votre premier album comptera pas moins de 10 chansons dont BEYOND THE SAFEBOX dans sa nouvelle version et bien entendu FALLING LIVES. Il durera 48 minutes et s'intitulera DBCW. En avant première, juste parce que c'est vous, voici la pochette :) Très bon printemps à tous et RDV bientôt devant la scène. Stay tuned, stay rock !!! Au 20 décembre 2018 : Hello les gens Des nouvelles de la planète My Sweet Tyranny : L'hiver est là et les fêtes de fin d'année approchent. Les bonnes résolutions de My Sweet Tyranny aussi ! Voici les trois infos principales : - le premier album confirmé pour 2019 - un nouveau set en préparation - 5 tournages pour un clip Le premier album confirmé pour 2019 Les sessions studio ont énormément avancé ces dernières semaines et les derniers enregistrements ont été réalisés le week-end dernier. Nous entrons donc dans une nouvelle phase, plus technique celle-là : le mixage, le mastering puis viendra le pressage des CD ???? De son coté, notre graphiste et accessoirement chanteur est proche du visuel final. Un nouveau set en préparation Si nous avons toujours eu à coeur de produire le meilleur album possible, il va de soit que nous souhaitons donner le meilleur spectacle qui va avec. Maintenant que les enregistrements sont terminés, nous allons pouvoir nous concentrer sur ce point. Une grande période de travail nous attend et ... un heureux événement pour l'un d'entre nous également. Voilà pourquoi nous avons décidé de retarder la sortie de notre album initialement prévue au printemps 2019. Nous ne manquerons pas de donner des nouvelles à ce sujet sur les réseaux sociaux et mysweettyranny.com 5 tournages pour 1 clip Nous l'avions évoqué lors de notre campagne de crowdfunding et forcément, nous n'avons pas pu nous en empêcher. Notre prochain clip est en cours de réalisation et, pour ne pas déroger à la règle, nous avons une fois encore vu plus grand. Jusqu'à cet instant précis, cinq tournages principaux avec différents acteurs ont eu lieu. Quoi de mieux qu'un premier visuel pour avoir l'eau à la bouche. Bonnes fêtes de fin d'année. Stay tuned, stay rock !!! Au 24 juillet 2018 : Des news from Mars. Depuis notre crowdfunding succesfull dispo à https://fr.ulule.com/my-sweet-tyranny/ nous avons grandement entamé la préparation au studio. Samedi dernier, nous avons fait notre préprod avec des résultats plus qu'encourageants pour un futur album prévu pour le printemps prochain :) A cette occasion, nous avons lancé une rubrique d'épisodes nommée WIP dispo à https://www.youtube.com/playlist?list=PL3PJ9XJ-76hrqqr7g2P41KolWVlFNem1D Au 30 Octobre 2017: Teaser du prochain clip disponible Au 06 Octobre 2017: Une vidéo live de groupe est disponible, ainsi que plein de photos. le 17 novembre prochain, nous organisons un événement à l'occasion de la sortie de notre nouveau clip "Inside My Head" (le dernier de notre démo "Lili") avec projection en avant-première et concert.

L'événement aura lieu à La Cude (Hyémondans) et nous avons lancé en ce début de semaine une campagne de communication basée sur la publication de différents posters représentant les différents personnages du clip.

Un compte à rebours est également affiché sur la page d'accueil de notre site. Au 13 Avril 2017: Le groupe vient de remporter le concours Splatch du festival Music Wood en terminant à la première place des votes. Les résultats sont disponibles ici: Le festival aura lieu les 16,17 et 18 juin 2017 au lac d'Osselle. La programmation est dispo en suivant le lien Au 08 Février 2017: Le Groupe à besoin de votre aide, il participe au tremplin Music Wood dont le système de sélection au festival marche au nombres de votes cumulés avant le 9 avril. Tu as deux choix pour les aider: L'événement Facebook ou le site officiel. Te fait pas désirer et va voter! Profite aussi, y'a des nouvelles photos et vidéos de ton groupe. Line Up : Nicolas Labrude - Chant / guitare rythmique / composition / paroles Laurent Moutard - Guitare mélodique / composition Jérôme Rossé - Basse Dylan Sanchez - Batterie Biographie : Le projet " My Sweet Tyranny " débute en février 2013. C'est la rencontre de la technique et de l'art; de l'art musical et de l'art visuel. D'abord, il s'agit de reprises. Quelques morceaux sont réarrangés mais les compositions prennent place plus vite que prévu. Très rapidement, l'identité musicale du groupe émerge et 8 titres originaux pointent le bout de leur nez en quelques mois. Situé précisément entre " simplificasse " et " sophispérimental ", My sweet tyranny se singularise dans une musique rock ornée de textes en anglais. Deux guitares électriques, une basse et une batterie épaulées de synthétiseurs électroniques et divers samples (MAO) orchestrent cet univers. Le premier concert est donné à l'occasion d'un festival en mai 2014 à la même période ou le premier clip (The Pink Haze) sort sur le web. S'en suit une série de concerts dans les établissements de la région pendant plusieurs mois. Chaque prestation est un véritable dialogue entre l'oreille et l'oeil. Le duo Franc-comtois donne des concerts dynamiques appuyé d'un show visuel (clips en grand écran et banderole numérique animée). C'est à la fin du printemps 2015 que le duo Franc-comtois réussi ses premiers tremplins leur permettant d'accéder aux scènes de festivals régionaux. En Août 2015, My Sweet Tyranny assure la première partie d'un groupe professionnel juste avant d'organiser un jeu concours permettant d'assister à l'avant première de leur dernier clip (Supremacy), suivi d'un concert acoustique. L'événement est un réel succès. A l'Automne, le projet a fortement grandi: 3 clips (The pink haze, Beyond the safebox, Supremacy), un site web officiel (http://www.mysweettyranny.com), un E.P. de 4 titres (Lili), plusieurs diffusions sur webradios dont une interview en prime time, des t-shirts et une envie insatiable d'aller encore plus loin. Enfin, durant l'hiver 2016, un grande phase de recrutement est mise en place afin d'enrichir le line up d'un batteur. En janvier, le groupe n'est plus composé de 2 ni 3 musiciens mais de 4 puisqu'un bassiste rejoint également la formation.