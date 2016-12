Actualités : Au 18 Septembre 2016: Le groupe à remporté ce 16 Septembre le tremplin RTL2 Mulhouse qui s'est déroulé au casino de Blotzheim. "Encore merci pour le soutien que vous avez pu nous témoigner et vive Rockenfolie !!!" Au 06 Septembre 2016: Une nouvelle vidéo et de nouvelles photos à découvrir. Au 19 Août 2016: Grâce à votre soutien le groupe est sélectionné pour le tremplin RTL2 Mulhouse. Au 29 Juillet 2016: Le groupe à été sélectionnés pour le tremplin RTL2 Mulhouse et pour accéder aux phases finales qui ont lieu le 16 septembre au casino Barrière de Blotzheim vous devez votez pour le groupe à cette adresse. Au 29 janvier 2016 : Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager notre musique avec vous, nous avons l'honneur de vous annoncer que d'ici quelques semaines, nous n'aurons plus le plaisir de le faire à deux mais à quatre. Après plusieurs répétitions dans les studios du Moloco, nous avons enfin pris une décision. Prochainement, vous découvrirez qui sont le bassiste et le batteur de My Sweet Tyranny. En attendant, on a du taf puisque nous finalisons, en parallèle, les derniers détails de nous deux dernières compositions. Line Up : Nicolas Labrude - Chant / guitare rythmique / composition / paroles Laurent Moutard - Guitare mélodique / composition Jérôme Rossé - Basse Dylan Sanchez - Batterie Biographie : Le projet " My Sweet Tyranny " débute en février 2013. C'est la rencontre de la technique et de l'art; de l'art musical et de l'art visuel. D'abord, il s'agit de reprises. Quelques morceaux sont réarrangés mais les compositions prennent place plus vite que prévu. Très rapidement, l'identité musicale du groupe émerge et 8 titres originaux pointent le bout de leur nez en quelques mois. Situé précisément entre " simplificasse " et " sophispérimental ", My sweet tyranny se singularise dans une musique rock ornée de textes en anglais. Deux guitares électriques, une basse et une batterie épaulées de synthétiseurs électroniques et divers samples (MAO) orchestrent cet univers. Le premier concert est donné à l'occasion d'un festival en mai 2014 à la même période ou le premier clip (The Pink Haze) sort sur le web. S'en suit une série de concerts dans les établissements de la région pendant plusieurs mois. Chaque prestation est un véritable dialogue entre l'oreille et l'oeil. Le duo Franc-comtois donne des concerts dynamiques appuyé d'un show visuel (clips en grand écran et banderole numérique animée). C'est à la fin du printemps 2015 que le duo Franc-comtois réussi ses premiers tremplins leur permettant d'accéder aux scènes de festivals régionaux. En Août 2015, My Sweet Tyranny assure la première partie d'un groupe professionnel juste avant d'organiser un jeu concours permettant d'assister à l'avant première de leur dernier clip (Supremacy), suivi d'un concert acoustique. L'événement est un réel succès. A l'Automne, le projet a fortement grandi: 3 clips (The pink haze, Beyond the safebox, Supremacy), un site web officiel (http://www.mysweettyranny.com), un E.P. de 4 titres (Lili), plusieurs diffusions sur webradios dont une interview en prime time, des t-shirts et une envie insatiable d'aller encore plus loin. Enfin, durant l'hiver 2016, un grande phase de recrutement est mise en place afin d'enrichir le line up d'un batteur. En janvier, le groupe n'est plus composé de 2 ni 3 musiciens mais de 4 puisqu'un bassiste rejoint également la formation.