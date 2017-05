Actualités:

Au 30 Mai 2017: EP en cours de préparation, differentes dates live à venir sur le mois de juin 2017 Line up: Gouronc Tom (Hell Gamin ): Vocals

Magnin Mikaël (Mike Vador) Guitar: Bass

Chevret Romain : Drums

Favrat Cedric (Roger) : Guitar

Charvet Jean-Yves (Jean Pat) : Lead Guitar Biographie: Noise Gates est né en 2012 d'une envie commune de la part de ses membres fondateurs, Mike ,Rom et Jean-Yves, de se faire plaisir en faisant de la reprise rock afin d'écumer les bars de la Haute Savoie en plus de leurs projets respectifs au sein d'autres formation telles que Magic Bus ou encore Sons Of John Doe.

Après le départ de leur dernier chanteur en 2015, ont décidé de se mettre à composer un projet plus 90's et de prospecter afin de trouver la voix qui correspondrait le mieux.

Dans le même temps une deuxième guitare se faisait de plus en plus nécessaire, et Céd a intégré le groupe courant 2016.

Au gré d'une répète de novembre 2016, et notamment de la pause syndicale, la rencontre avec Tom permet de compléter le line up avec le chant, et l'aventure compos du groupe peux enfin commencer.

La suite c'est la première partie de la release partie du groupe Exxcite à la Microbrasserie d'Amancy en février 2017 et un accueil très apprécié du public et des organisateurs.

Noise Gates prépare maintenant des nouveaux morceaux en vue d'un futur EP See Ya